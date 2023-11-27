【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？

美團 （03690） 將於本周二公布業績，市場分析集團經調整利潤按年或增加40%，並關注其到店業務、外賣單量增長等表現。美團近日股價窄幅上落，徘徊約110元10天綫水平；同樣即將放榜的B站 （09626） ，有大行預預料，受遊戲收入拖累，集團第3季業績及第4季收入指引或差過市場預期，兩隻股份績前怎部署？美股3大指數連升4星期，其中道指繼續見3個月半高位。本周焦點之一在於周四公布的10月PCE通脹數據，或將決定美股今年可否保持升勢，市場預料按年升幅減慢至3.1%，PCE出爐前夕美股可繼續造好？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。

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責任編輯：葉淼