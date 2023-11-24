▲ 【配股潮】東方甄選擬向母企配股、涉16.3億元 代表新東方的信心及支持

東方甄選 （01797） 公布，與母公司及控股股東新東方 （09901） 訂立認購協議，有條件向新東方配發及發行5135.2萬股，相當於經擴大已發行股本的4.8%，認購價為每股31.75元，與昨日收市價持平，認購總額為16.3億元。

所得款項淨額為16.28億元，所得款項將用於經營、開發及擴展集團業務，並用作一般財務管理及行政以及一般營運資金用途。

完成後，新東方持股將由54.91%增至57.08%。

東方甄選表示，認購事項使新東方有機會進一步鞏固其於公司的多數股權，尤其是考慮到新東方根據公司股份激勵計劃發行股份將導致其於公司現時及預期的股權比例日後將會攤薄。新東方仍為集團的母公司，這對新東方及公司均有利。

另外，認購事項亦代表新東方對集團未來增長及長期可持續發展的信心及支持，尤其是對集團自有品牌產品及直播業務進一步增長的信心及支持。

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責任編輯︰梁浩碩