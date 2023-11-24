▲ 【分析】內地傳無抵押貸款救內房 是否誇大了？

臨近年底，市場傳出一堆救房企消息，連最激烈的無抵押貸款亦傳出，刺激內房股急升，碧桂園一周累升36%，不過，會否誇大了？

對於傳聞，有兩個「錨」可作為判斷傳聞的基礎，第一是會否影響人民幣穩定，第二是會否影響金融系統性風險。

人民銀行於2018年表示，「貨幣『池子』裏的水很多，但需要讓資金流到『缺水』的民營企業手中。為此，人民銀行會同相關部門，從『債券』、『信貸』、『股權』三個融資主管道，採取『三支箭』的政策組合，支持民營企業拓寬融資途徑。」

內地今日仍是鉛用「三支箭」的政策，尤其是第一支箭，人民銀行對商業銀行的宏觀審慎評估（MPA）中新增專項指標，鼓勵金融機構增加民營企業信貸投放，並透過貨幣信貸政策工具為金融機構提供長期、成本適度的信貸資金。

換言之，可變的是「額度」，不可變的是「系統風險管理」，內地致今出招仍非常穩建，例如下調買樓首期、認房不認貸、下調存量房貸利率，以至對發展商的「三支箭」。人民銀行當時已明言，「如果將來額度用完，人民銀行還可以應市場需求再增加額度。」其實已清楚傳達出訊息。

人民銀行、金融監管總局、中證監上周五聯合召開金融機構座談會，再次重申要「一視同仁」，要滿足不同所有制建商的合理融資需求，對正常經營的建商「不惜貸、抽貸、斷貸」。亦明確指出，要滿足房企合理融資需求，甚至不需市傳的「白名單」，亦已對銀行放貸有足夠的指導作用，而且還有常備貨幣政策工具，無抵押貸款對銀行穩定性來說，太天馬行空了。

記者：譚志偉