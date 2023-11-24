▲ 【裁員潮】巴克萊據報考慮削減10億英鎊成本 或裁員多達2000人

巴克萊（Barclays）據報正制定高達10億英鎊的成本節約計劃，可能涉及裁員多達2000人，裁員將主要集中在巴克萊執行服務部門（Barclays Execution Services，內部稱為BX），即後台部門。

路透報道指，巴克萊在行政總裁 CS Venkatakrishnan帶領下，正審查提高盈利能力的方案。若全面實施，可能裁減1500至 2000個工作崗位。

報道引述指，潛在削減將主要針對巴克萊執行服務部門（內部稱為「BX」），並將成為未來幾年整個集團削減多達10億英鎊開支的總體目標一部分。BX成立於2017年，旨在鞏固巴克萊兩個主要業務部門（英國零售銀行業務和國際業務）的支援職能。

近年來，巴克萊透過削減獎金以及零售和投資銀行業務的工作以減少開支。

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責任編輯︰梁浩碩