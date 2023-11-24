【券商點睇】重卡出口強勁增長 濰柴動力景氣度上揚

國泰君安指，今年首三季的重卡市場需求旺盛，累計銷量（含出口）達70.1萬輛，按年增長34%，高於去年全年67萬輛的總銷量。濰柴動力（02338）首三季發動機銷量達54.8萬台，按年增長24.5%；其中重卡發動機銷量達22.2萬台，佔比40.5%；發動機出口銷量為5.2萬台，按年增長35.6%。

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報告稱，公司產品競爭力不斷凸顯。今年首三季陝重汽銷量為9.2萬輛，按年增長52%；其中重卡出口銷量為4.2萬輛，按年增長71.9%。行業景氣度已上升至景氣通道，第四季公司業務高增態勢可期。

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該行考慮到國內經濟逐步復甦和重卡出口市場強勁的推動下，預計濰柴動力於2023至2025年每股盈利分別為1.064元人民幣、1.370元人民幣和1.638元人民幣。基於公司在動力總成的行業競爭優勢和其他產品較為明顯的差異化優勢，給予公司2024年市盈率估值為10倍，對應目標價為15.9元。

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責任編輯：林衛