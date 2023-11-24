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【券商點睇】黃金金融屬性迎拐點 中國黃金進入配置時機

股樓投資 10:33 2023/11/24

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興證國際證券表巧，10月美國非農和通脹數據均低於預期，美國債息快速回落，加息周期快將完結，黃金金融屬性已迎來向上拐點，進入右側配置時機。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

報告稱，長山壕金礦露天礦壽命將至，中國黃金國際（02099）第四季將繼續減少開採量，並加強管理和維護，同時積極推進深部井下資源開發，已完成全年勘探計劃。另甲瑪礦尚未形成復產的確切時間表，其中果朗溝尾礦庫的維修和加固施工已經全面完成，甲瑪礦區第三期尾礦庫正在如期建設。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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該行考慮到礦山生產進度慢於預期，下調公司此前的盈利預測，預計2023至2025年歸母淨利潤分別為-0.5億美元、2.9億美元和3.1億美元，現價對應2024年預測市盈率約為5.6倍，預期市帳率為0.83倍，目標價41.11元。

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責任編輯：林衛

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