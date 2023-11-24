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【券商點睇】業績邊際改善明顯 聯想因AI帶來業務增長

股樓投資 09:33 2023/11/24

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興證國際證券指出，聯想集團（00992）第二季業績邊際改善明顯，期內的總收入144.1億美元，按季增長12%，毛利潤25.22億美元，按季上升12%，毛利率為17.5%，較上一季增加0.6個百分點，歸母淨利潤2.49億美元，按季增加41%。

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報告稱，聯想轉型服務進展順利，當中支持、運維、項目與解決方案服務於上半年分別按年增長6%、41%、9%，運維服務收入增長迅猛主要得益於TruScale即服務解決方案的強勁需求和市場加速擴張。公司AI驅動型解決方案將於2024年初推出，打造混合式AI專業服務，支持AI在企業落地應用。

【延伸閱讀】券商點睇：小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單，請按【見下頁

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該行預計，2024至2026年營收分別為560億美元、597億美元和650億美元，對應歸母淨利潤分別為9.5億美元、13.2億美元及16.9億美元。綜合考慮公司明年PC業務復甦，以及AI所帶來的服務器業務增長，維持目標價10.9元，對應2024至2026年預測市盈率為18倍、13倍及10倍，評級為「增持」。

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責任編輯：林衛

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