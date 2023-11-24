【宏觀術數@iM網欄】甲辰流年運程 二

上期談過明年甲辰年幾個星官或按傳統流年法的生肖運程，並解釋過兩種不同的計算流年方式都有人使用，讀者可自行參考。若果願意花多一點時間按圖表查出小限宮位，相信會更有準繩。今期繼續分析餘下的星宮生肖運程。

▲ 圖：寶蓮禪院的藥師十二神將

肖蛇或巳宮流年：今年運程順逐，本宮內有太陽、文昌和天喜吉星照臨，又得到對宮亥宮紫微和紅鸞拱照，會合月德和天德星三吉星會合，三吉星是化解三煞星的吉曜，縱使宮內有劫煞星臨仍屬吉多凶少的。流年有桃花人緣，並得貴人尊長扶持，個人加以努力，在工作、學業和考試都有利，既然文昌守宮也特別適宜計劃進修或專業考試導。

肖馬或午宮：流年較容易破財擋災，星宮內有災煞、血刃和喪門等凶星，對宮又有白虎星沖來，若果本身年命不佳，則易有小血光手術或白事之類。一般情況下，可能多了些檢查或出席白事等，都稍有破財化解災害的意味。幸而同時宮內有天解星為化厄解危之曜，積善修德自保安康。

肖猴或申宮：此宮位流年遇到煞星稍多，主要有五鬼、官符和地煞，加上會到白虎星，增加了是非官訟的機會，平常宜小心言行，減少招惹麻煩，則較容易藉宮內三台吉星和會合華蓋星化解的力量，便可大事化小。由於對宮會到寅宮祿星和驛馬大吉星，流年利於奔動生財，和建議的「閉門謝客」較為消極的方法略有不同，朋友們可按個人工作和生活性質去作取捨，例如本身工作帶「動象」和走動性質者，流年奔波有收獲，仍需小心是非糾紛。若果已移居外地作「太空人」者，又可能閒靜中輕鬆過渡，並自得其樂。

肖狗或戌宮流年：明年生肖屬狗朋友為沖太歲，宮內有歲破星，加上再有欄干和大耗星，都主易招是非和破財難免，凡事小心為尚，若遇上小破財宜稍調整心態，來日方長。宮內亦遇上星占的計都星，有時候會覺得某些事情帶宿命天意，難以強求，特別是西曆出生年份尾數為0字如1980、1990年等朋友，波動更稍大。

肖鼠或子宮流年：宮內將星坐守，流年易有出風頭想法或機會，惟煞星方面又有白虎、披頭和天雄等，加起來工作容易有被「槍打出頭鳥」的機會，若果行業較偏，容易有官非等問題，對宮有天解吉星照應，遇事可向朋友或請教專業。現時星占冥王星進入子宮，冥王星有重生意味，工作上稍遇麻煩壓抑時，可嘗試找尋新意念或方式去解決。

肖牛或丑宮流年：今年為吉事重逢的年份，宮內有貴人星，又有天德星主男性長輩助力和八座星有利權力，事業方面加把勁較易有發展和收獲，並且易得蔭庇助力，包括尊長、上司或公司機構等。宮內煞星有卷舌等，若果鋒芒過露就易招口舌是非，宜加以注意避免。

肖兔或卯宮流年：流年有病符星宜多加注重健康，加上卯宮六害太歲宮位，並有羊刃星，若命局配合不佳者且容易有小手術或血光意外，須加以留心。幸而星宮會合也得到一些化厄解困的星曜會合，大都屬於「小病是福」吧。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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