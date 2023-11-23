【玩樂好去處】充氣彈床中心Bouncetopia全球最大店將空降啟德AIRSIDE 佔地逾8,000呎 設85折超抵價早鳥優惠

新加坡首屈一指的最大型親子遊樂中心Kiztopia，繼去年9月在香港開設首間海外旗艦店後，將繼續於香港擴大版圖，發揚寓教於樂的理念。Kiztopia在香港粉絲眾多，新城市廣場旗艦店及期間限定Jumptopia彈床城堡風靡萬千孩童，有見及此，Kiztopia旗下充氣彈床親子遊樂中心Bouncetopia by Kiztopia將於12月中旬首度來港，登陸啟德AIRSIDE，隆重開設首間Bouncetopia海外旗艦店。

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Bouncetopia AIRSIDE店 這所佔地超過8,000呎、總長度逾54米、擁有多達13站障礙遊戲的全新室內遊樂場，主打一體式巨型兒童充氣彈床城堡，更是Bouncetopia by Kiztopia目前最大的門店。門票可於Kiztopia香港官網、Klook網上平台或Bouncetopia門店率先搶購，分別有3款門票（單次入場、10次入場及年票），由11月27日至12月14日預售期間更可享有85折早鳥優惠（30 分鐘單次入場門票除外），親臨門店訂購更可額外獲贈額外禮品。

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Bouncetopia by Kiztopia跟Kiztopia一樣秉承「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」的信念，希望讓孩子在刺激好玩的室內遊樂場中得到全方位遊樂和學習的樂趣。是次全新開幕的啟德AIRSIDE旗艦店特別為2至10歲的孩童而設，裝潢和遊戲設計均針對低齡幼童的品味喜好和身心狀態作出調整——裝潢以熱帶叢林為主題，場內設施起用孩童鍾愛的圓滑線條，同時增強安全性，色彩上以草綠和明黃為主調，綴以大自然中常見的紅、橙、藍、啡，在一片明亮柔和中帶來適度感官刺激，營造出叢林歷奇的沉浸式氛圍。

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在遊戲設計方面，全場劃分為13個站點，長度逾54米的一體式充氣彈床全程擁有8站低衝擊的障礙遊戲，由Kiztopia 8位人氣原創卡通角色分別主理，遊戲設計簡單易明，主打跳彈床的瞬間無重力樂趣，挑戰身體靈敏度和空間感，訓練策略思維和快速決策能力，當中最為矚目的當屬工程師小象Eli 超過3米高的探險船滑梯。此外還有2站童心未泯、以培養兒童8大成長智能（圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字）為目標的簡易版職業體驗區，有助建立社交技巧、自信心和自尊心，加上發揮創造力的砂粒玩樂池、玩樂熱身站和打卡充電站。

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責任編輯：陳詠妍