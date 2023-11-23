【裝修攻略@iM網欄】蚊來了(2)

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繼續分享我的滅蚊心得：
F. 有人話係咪體溫高既人惹蚊D，係既。但有人話「蚊鍾意熱力，所以紅外線才有用，這就錯啦。人唔係只係靠溫度吸蚊，仲有體味血型等諸多因素，所以紅外線燈一定打唔贏人體。
G. 反而紫外光/藍光係因為佢既波長吸蚊，呢樣野人體明顯冇，合理推測佢對分散攻力既作用點都比單純熱力強（仲未考慮擺多舊熱野起度未必唔會進一步增加體溫）。
H. 有人話可以倒香茅油起窗邊驅蚊，$120本地網購一支夠用一季。呢個可以一試。如果用過類似方法又work可以講聲。
I. 有人提議開天花風扇可以吹散體味同埋令蚊停唔落黎針你。既然有人分享話得，不妨一試。平日屋企有蚊，開微風吹住自己特別係對腳都係幾好既嘗試。
J. 另外亦有人將紫外燈放在風扇前面電蚊，即係自製吸蚊氣流。至少會work過坊間那些賣成六舊水，其實只係裝個風扇仔就話將D蚊捲入去既滅蚊燈，何德何能捲蚊入去呀真係...... 唔好信。廢既。講到尾都係靠紫外光波長。D咩風扇仔只係好似多樣野咁既gimmick。
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筆者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。
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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）
欄名 : 裝修攻略