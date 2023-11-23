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【裝修攻略@iM網欄】蚊來了(2)

名人薈萃 23:07 2023/11/23

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繼續分享我的滅蚊心得：

F. 有人話係咪體溫高既人惹蚊D，係既。但有人話「蚊鍾意熱力，所以紅外線才有用，這就錯啦。人唔係只係靠溫度吸蚊，仲有體味血型等諸多因素，所以紅外線燈一定打唔贏人體。

G. 反而紫外光/藍光係因為佢既波長吸蚊，呢樣野人體明顯冇，合理推測佢對分散攻力既作用點都比單純熱力強（仲未考慮擺多舊熱野起度未必唔會進一步增加體溫）。

H. 有人話可以倒香茅油起窗邊驅蚊，$120本地網購一支夠用一季。呢個可以一試。如果用過類似方法又work可以講聲。

I. 有人提議開天花風扇可以吹散體味同埋令蚊停唔落黎針你。既然有人分享話得，不妨一試。平日屋企有蚊，開微風吹住自己特別係對腳都係幾好既嘗試。

J. 另外亦有人將紫外燈放在風扇前面電蚊，即係自製吸蚊氣流。至少會work過坊間那些賣成六舊水，其實只係裝個風扇仔就話將D蚊捲入去既滅蚊燈，何德何能捲蚊入去呀真係...... 唔好信。廢既。講到尾都係靠紫外光波長。D咩風扇仔只係好似多樣野咁既gimmick。
 

（下篇再續，想睇更多好文請follow裝修學院專頁 https://www.facebook.com/fuklopedia

筆者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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