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【清酒新世界@iM網欄】HINEMOS．三

名人薈萃 21:32 2023/11/24

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HINEMOS由擁有300多年經營歷史的森山酒造第12代藏主湯淺俊作釀造。自2021年7月起，酒造從創立地愛知縣搬遷至神奈川縣小田原市，湯淺俊作會在冷藏倉庫裡生產清酒，這是史無前例的。

藏主湯淺俊作出生在1988年，從新潟大學農學部畢業後，便在靜岡縣的志太泉酒造進行了長達5年的研修。年僅27歲就擔任神奈川縣井上清酒廠的首席杜氏，上任第二年他就獲得了全國新酒評鑑金獎，也即是日本唯一由公共機構舉辦的比賽中的最高獎項。此後，酒造生產的清酒不論在國內或國外的日本酒比賽中均獲得高度評價，包括國際葡萄酒挑戰賽獲得銀賞、Kura Master獲得最高獎項的白金獎等。除了獲獎無數外，湯淺俊作更是日本僅有150 名清酒專業評估員之一，是名副其實的清酒專業人士。

湯淺俊作的父親是森山酒造的杜氏，然而他直至大學畢業才打算成為清酒釀酒師。大學時期他從事與微生物相關的研究，而研究主題是酒麴，剛好與日本清酒有關聯。在大學畢業後，湯淺俊作本來繼續修讀碩士，不過他的父親生病了，不能釀酒，他因而放棄進修進入了釀酒行業。湯淺俊作第一次和父親釀酒時，那時他一直在反問自己，到底杜氏是如何控制微生物，還是擁有什麼的機制可以讓不同的米、水和微生物產生不一樣的氣味呢？期間充滿了驚訝、興奮和疑問，也正是這段時候讓湯淺俊作想更深入了解清酒釀造的樂趣，並能夠成為杜氏釀酒。


森山酒造株式会社
地址：小郡市大保1067-1
電話：0942-75-2302
官網：http://karoku-sake.com/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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