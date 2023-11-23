【內房危機】傳允許銀行向內房提供無抵押貸款 救市措施連出招 內房股起舞

繼日前傳出中央將為50家房企設立「白名單」後，今日又有消息傳出，金融監管部門據悉考慮允許銀行首次向房企提供無抵押的流動資金貸款，為資金鏈緊張的房企紓困。

據外電引述消息人士指出，中國監管部門正在起草方案，允許商業銀行為部分符合條件的開發商提供流動資金貸款。據指，房企獲得短期流動資金貸款時，不需要提供土地等抵質押物，且可以用於日常生產經營周轉，這可能有助於房企騰出資金用於債務償付。

至於於部分已出險房地產開發商，消息指，監管部門考慮設立主銀行負責機制，即由一家銀行牽頭，協調主要債權銀行，討論並制定針對該房地產開發商的金融支持方案。

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消息刺激內房股股價周四（23日）全面爆升，碧桂園（02007）收報1.05元，升23.5%，時隔2個月後再次擺脫毫子股身份，成交額15.2億元；龍湖集團（00960）收報15.6元，升13.4%；旭輝控股（00884）收報0.4元，升48.1%；新城發展（01030）收報1.59元，升12%。

早前傳出監管機構將會為50家房企設立「白名單」，以銷售額挑選出50家合資格的房企，入選的房企據報將獲得包括信貸、債權與股權融資等多方面的支持，作為中央加大支持房地產行業融資的行動。傳聞名單內將包括龍湖、碧桂園、旭輝、新城等民營房企，預計將在數日內把名單發給銀行等金融機構。

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記者：李兆明