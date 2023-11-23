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【FPS】轉數快可疑識別代號警示周日推出 分紅、橙、黃三色代表危險程度

理財智慧 21:46 2023/11/23

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近年騙案頻生，為了打擊騙案，警方宣布與金管局、44間本地零售銀行和儲值支付工具運營商等進行合作，於11月26日（星期日）起在「轉數快」推出「可疑識別代號警示」，利用警方「防騙視伏器」的資料，向用戶提供警示，當用戶輸入的繳費識別代號本身被標記為「高危有伏」，轉帳確認頁面會發出紅色警示。

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「防騙視伏器」本身設有不同警示，三種顏色分別為紅色、橙色以及黃色，網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示高危有伏」代表警方收到舉報並展開調查，但橙、黃色則只是來自其他平台的情報，警方未調查核實，因此目前機制只會向「高危有伏」的號碼發警示。

惟鄭麗琪提醒， 即使繳費識別代號未被標記為「高危有伏」亦不代表安全，市民每次轉數前仍然要盡量查證，如：對方社交網頁是否最近才開設、網上聊天群組有無負面評價等。

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據了解，「防騙視伏APP」將會在明年第一季加入三大功能，包括自動辨別可疑來電、網址，以及設立公眾舉報平台。

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撰文：鄭日棱

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