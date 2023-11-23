▲ 【業績︱珠寶股】周大福：下半財年料內地生意回復正增長 全年派息率將維持70%至80%

周大福 （01929） 主要收入來源為內地市場，佔整體營業額逾8成，內地上半財年同店銷售跌3.5%。周大福首席財務官鄭炳熙表示，第三財季的同店銷售較上半財年有改善，受疫情影響造成的低基數下，有信心下半財年內地生意可回復正增長。董事總經理黃紹基補充，明年春節龍年，為生意最旺的生肖，故集團已預準充足的產品迎接新年，加上明年為周大福95周年，將會推出不同市場營銷活動。

周大福派中期息每股0.25港元，派息率約54.9%。集團副主席鄭志雯指，預期下半財年有更強勁的現金流，估計全年派息率會維持70%至80%。鄭炳熙指，集團一向審慎理財，即使市場環境充滿挑戰，有信心保持常規派息，會否提高派息或派特別息，視乎整體情況，若有充裕現金，願意回饋股東。

截至9月底止，集團共有7,838個零售點，內地有7,699個，香港有67個。集團今財年計劃在內地淨開300至400間店，較年初時的指引削半，黃紹基指，集團已超標完成開設7000間店的目標，故自覺戰略性放慢，聚焦做好「內功」，就是五大戰略（重塑品牌、優化產品、加速數字化轉型、提升營運效率及強化人才培育）。今年會聚焦服務及營運效率提升，開設優質及有前景的門店。

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記者：袁諾曦