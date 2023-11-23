【國泰293】國泰10月載客量增3.2倍 料全年實現綜合溢利 2019年後首次

國泰航空（00293）公布，10月份載客量達168.47萬人次，按年升3.2倍，相當於疫情前2019年10月份的61.5%。同時集團預期，下半年溢利超越上半年水平，全年實現綜合溢利，將是自2019年以來首次錄得全年溢利。

國泰周四（23日）股價收報8.14元，升1.2%，成交額4,540萬元。

貨運方面，10月份運載12.4萬噸貨物，按年增長13.7%；月內貨物收入噸千米數按年增加10.6%，運載率下跌8.3個百分點至60.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加25.7%。

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至於今年首10個月，載客人次較去年同期增加887.4%，可用座位千米上升461.5%，而收入乘客千米數則上升608.7%。載貨量較去年同期增加19.4%，可用貨物噸千米數增加 69.9%，而貨物收入噸千米數則上升47.6%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示：「十月份的整體客群組合與近月有所不同，惟需 求仍保持殷切。九月強勁的留學生需求隨著新學年開展而放緩；但與此同時受 惠於香港及廣州分別舉辦了多場會議展覽，商務旅行增加而帶動前艙客運量。另外，香港的重陽節長周末亦帶動了多個區域航點的休閒旅遊需求。」

「隨著我們踏入年底貨運高峰期，貨運網絡中各航點的需求月內持續增長，尤其是從香港出發的跨太平洋航線。10 月的貨運量較9月增加約4%，而按年增幅更有約14%，主要由年尾的『雙十一』和『黑色星期五』等電子商貿活動所帶動。」

展望2024年，國泰集團（包括國泰航空及香港快運）有望實現去年底所訂的2023年重建目標。集團預期於2023年12月將運作疫情前70%的客運航班，覆蓋約80個航 點。為滿足疫後的客運需求，首要任務是便利香港市民出遊及旅客訪港。集團預料這兩方面的乘客數量在今年年底將回復至疫情前95%。

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記者：李兆明