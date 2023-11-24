【分析】金管局再動用貼現窗　與大行拒拆借傳聞有關？

▲ 【分析】金管局再動用貼現窗 與大行銀拆借傳聞有關？

市場傳出有大型銀行在年結前減少拆出其他年期資金，僅拆出隔夜期限，就連金管局亦罕有在正常交易日透過貼現窗向銀行貸款逾9億元，市場憂慮到年底前，港元拆息會升幾多？

一般來說，金管局貼現窗多在假期前後或打風停市前後操作，貼現窗基本利率高達5.75厘，比現時隔夜利率5.0706厘高，向市場提供隔夜流動性。

港元拆息 最新報

(厘) 月內升幅

(厘) 隔夜 5.07060 +0.51455 1個月 5.36726 +0.46256 3個月 5.62714 +0.38452 6個月 5.62893 +0.30988 12個月 5.62917 +0.15572

近日市場傳出，某大型銀行在外滙市場吸納了大量港元，該大行卻只在拆借市場提供隔夜期限港元流動性，而不提供其他期限的港元流動性，同業恐防未能獲得足夠流動性，遂在拆借市場中「搶錢」，一些本身沒與該大行建立信貸額度（credit line）的同業或未獲得足夠流動性，遂問金管局貼現窗借錢。

不過，市場傳聞與現實環境不匹配的是，當金融機構借入隔夜錢，亦是不能滿足對其他期限例如1個月拆借的需求，而且大行減其他年期供應，若是為年結需求為例，兩個月以上的拆借期限，其拆息亦應比隔夜息要高得多，升幅或需以厘計，例如上月底內地拆借回購利率高達50厘，現時1個月以上拆息，仍是處5.57厘水平上升，其實未算太高。

金管局發言人回覆查詢指，貼現窗是金管局其中一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作，近日有銀行按運作需要使用貼現窗，有關使用屬正常運作，並沒有異常之處，而港元市場亦保持運作暢順。發言人又指，聯繫滙率制度下港元拆息趨近美元息率，同時亦受本地市場港元資金供求的影響，當中包括季節性因素。

基於商業運作原因，大銀行因自己的資金需求，確有可能不向拆借市場借出長期流動性，令各相關期限的拆息向上，因為年結臨近，以及明年2月為農曆新年，相信各銀行為應付年結、客戶資金需要，或傾向不希望向同業拆出資金。

雖然仍有其他同業或可能提供相關期限流動性，可令拆息未致於大升，而銀行亦可經金管局貼現窗以5.75厘獲得流動性，但不能被視為「封頂息」，因這個貼現窗的拆借利率，其實會上升的，根據貼現窗機制，一是以基本利率5.75厘計算，二是以隔夜及1個月同業拆息近5天的平均數計，以較高者為準。

這情況以往香港未出現過，不過近年美國瘋狂加息，令環球金融動盪，假若美國下月中議息前，隔夜同1個月拆息持續多天高於5.75厘，貼現窗基本利率將會提升，屆時銀行問金管局貼現窗借錢，需捱更貴息。

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記者：胡學能