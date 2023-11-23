▲ 【國泰293】國泰料錄全年溢利、2019年以來首次 10月載客量升3.2倍

國泰航空 （00293） 公布10月份客貨運數據，上月載客168.47萬人次，按年增320.2%，相當於疫情前2019年10月份的61.5%。國泰航空稱，10月份收入乘客千米數按年上升 225.8%；乘客運載率增加11.1個百分點至84.7%。國泰預計，集團下半年溢利超越上半年水平，全年實現綜合溢利，將是自2019年以來首次錄得全年溢利。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩料，12月將運作疫情前 70%的客運航班，出遊及訪港乘客數量在年底將回復至疫情前95%。劉凱詩提到，全球航空業目前仍面對前線員工招聘，以及供應鏈等挑戰，現正全力參與航空業輸入勞工計劃。

10月留學生需求放緩 商務旅行增加

劉凱詩提到，10月份的整體客群組合與近月有所不同，一方面留學生需求隨著新學年開展而放緩，另一方面，香港及廣州分別舉辦多場會議展覽，商務旅行增加而帶動前艙客運量，此外，香港重陽節長周末亦帶動多個區域航點的休閒旅遊需求。劉凱詩又稱，月內恢復芝加哥航線，從美國經香港轉機至內地城市的需求強勁。

國泰航空10月份載貨量為12.45萬公噸，按年增加 13.7%；貨用運載率下跌8.3個百分點至 60.7%。劉凱詩指，踏入年底貨運高峰期，各航點需求月內持續增長，尤其是從香港出發的跨太平洋航線，10月的貨運量按月增加約 4%，主要由年尾的「雙十一」和「黑色星期五」等電子商貿活動所帶動。

鮮貨運送需求增長 電商維持活躍

踏入農產品主要收成季節，劉凱詩預計，來自西南太平洋、美洲及日本運往香港及內地的鮮貨運送需求將有所增長，另外，電子商貿活動在年底前亦預料會維持活躍。

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責任編輯：李哲毅