  • 23°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 21:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰料錄全年溢利、2019年以來首次　10月載客量升3.2倍

股市 20:45 2023/11/23

分享：

分享：

【國泰293】國泰料錄全年溢利、2019年以來首次　10月載客量升3.2倍

國泰航空 （00293） 公布10月份客貨運數據，上月載客168.47萬人次，按年增320.2%，相當於疫情前2019年10月份的61.5%。國泰航空稱，10月份收入乘客千米數按年上升 225.8%；乘客運載率增加11.1個百分點至84.7%。國泰預計，集團下半年溢利超越上半年水平，全年實現綜合溢利，將是自2019年以來首次錄得全年溢利。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩料，12月將運作疫情前 70%的客運航班，出遊及訪港乘客數量在年底將回復至疫情前95%。劉凱詩提到，全球航空業目前仍面對前線員工招聘，以及供應鏈等挑戰，現正全力參與航空業輸入勞工計劃。

10月留學生需求放緩 商務旅行增加

劉凱詩提到，10月份的整體客群組合與近月有所不同，一方面留學生需求隨著新學年開展而放緩，另一方面，香港及廣州分別舉辦多場會議展覽，商務旅行增加而帶動前艙客運量，此外，香港重陽節長周末亦帶動多個區域航點的休閒旅遊需求。劉凱詩又稱，月內恢復芝加哥航線，從美國經香港轉機至內地城市的需求強勁。

國泰航空10月份載貨量為12.45萬公噸，按年增加 13.7%；貨用運載率下跌8.3個百分點至 60.7%。劉凱詩指，踏入年底貨運高峰期，各航點需求月內持續增長，尤其是從香港出發的跨太平洋航線，10月的貨運量按月增加約 4%，主要由年尾的「雙十一」和「黑色星期五」等電子商貿活動所帶動。

鮮貨運送需求增長 電商維持活躍

踏入農產品主要收成季節，劉凱詩預計，來自西南太平洋、美洲及日本運往香港及內地的鮮貨運送需求將有所增長，另外，電子商貿活動在年底前亦預料會維持活躍。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

相關文章：

【國泰293】國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅　12個月內獲發多少獎金？

【國泰293】國泰CEO林紹波：已為聖誕節及新年旺季做準備　提高客運運力　對全年業績表現樂觀

責任編輯：李哲毅

港股 國泰航空（00293）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【阿里巴巴9988】適逢終止分拆一周　阿里雲宣布新一輪架構調整
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款