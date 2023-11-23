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太古城暫錄18成交　超上月全月交投量　全海景三房累減280萬獲承接

股樓投資 20:37 2023/11/23

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中原地產趙鴻運表示，太古城近期成交明顯加快，11月暫錄18宗成交，已超越上月全月17宗交投量，平均實用呎價15,101元。

趙鴻運表示，近日新錄優質單位成交，北海閣中高層A室，實用面積708平方呎，採三房兩廁間隔，向東北，單邊望東九龍一帶全海景。單位10月初以1,500萬元放盤，由於新買家需自行裝修，業主因此願配合減價，最終以1,220萬元售出，累減280萬元或18.7%，折合實用呎價17,232元。

據了解，新買家為外區用家。原業主則於2001年5月以410萬元買入，一直作自住用途，持貨22年，是次沽出賬面獲利810萬元，賺幅近2倍。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 二手市場 太古城

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