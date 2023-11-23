【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】任天堂《Pikmin Bloom》計算每日步數 四處跑步跑山也可享打機樂趣

講到跑步的手機app，相信不少人都會想起早兩年紅極一時的STEPN，還可以一邊跑步一邊賺錢，當時大家都心想「哪有那麼大的蛤乸隨街跳？」賺錢是真，但先要兌換指定虛擬貨幣，再用該虛擬貨幣買鞋才能賺，當年「入坑」的大家包括小弟大多都用了四位數字買鞋，但該虛擬貨幣價格隨後急跌，過了兩年仍未賺回本，不少跑友早已「呻笨」，但仍會每日繼續開app賺幾個「大洋」。

▲ 早一兩年紅極一時的STEPN仍未回本（玩開的朋友，看到此圖右上角有多少虛擬貨幣就略知一二了。）

至於跑山打機又跑得快，不少跑友都會想起今年年初毅行者第一隊伍、與黃浩聰（聰Sir)、楊志成（戰神）、曾福祥（怪獸）同一隊的胡文津（Woody），未曾跑過100公里的他首戰毅行者即獲冠軍成為一時佳話。

最近小弟發現有個手機app，跑步或跑山玩就特別適合，這就是著名遊戲開發商任天堂的遊戲《Pikmin Bloom》 （皮克敏 Bloom）。

▲ 遊戲開機畫面已提醒大家不要只顧打機，還要留意四週。

Pikmin Bloom主要以計算步數的方式，鼓勵大家和好友一同出門探索並獲得獎勵，透過行得更多步數去培養不同的遊戲角色（皮克敏）及種植花朵，以及走遍不同地方去擊敗不同的大小蘑菇及獲得不同地方的明信片、花苖（種植皮克敏）及水果（以獲得不同的花種子），因此如果玩遊戲的你有跑步跑山，經常四處去的話，你在這個遊戲就有絕對的優勢。

▲ 遊戲每一天都會計算大家當天的總步數（當天小弟參與飛越大嶼比賽，所以步數特別多）。

▲ 還可以加上幾張精選相片作生活記錄。

小弟特別喜歡透過遊戲的明信片功能收集不同地方的明信片，只要你在途經的地方種花或擊敗相關蘑菇就有機會得到，因此在跑步或跑山時也經常開app種花。以大嶼山山徑為例，鳳凰徑及南大嶼郊遊徑不少標距柱都有明信片以供收集，大東山鳳凰山等地標當然少不了。即使去到外國例如杜拜及法國UTMB比賽地點Chamonix都有不少，收集有關明信片固然感到滿足及實在，寄給朋友也會為他們帶來驚喜。

▲ 明信片或蘑菇設置的地方很仔細，鳳凰徑尾段每一個標距柱都有其專屬明信片，很用心。

▲ 大東山明信片。

▲ 去到杜拜轉機也可獲杜拜機場專屬明信片。

Pikmin Bloom為玩家提供超過150種特殊飾物的皮克敏，有的身上背著魚餌，有的夾在漢堡麵包裡，有的還坐在紙飛機或巴士，各式各樣都有，遊戲還不時因應不同的節日或月份舉辦不同的活動，例如早前萬聖節就推出相關糖果及南瓜燈的皮克敏，現時遊戲2週年，則推出2021及2022年回憶拼圖的皮克敏，萬聖節時還有相關的萬聖節蘑菇，使用萬聖節皮克敏攻打有關蘑菇就會更加高分，十分有趣。

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最近遊戲推出每週挑戰功能，讓玩家能和其他朋友組隊，甚至與不相識的玩家一起，無論彼此相隔多遠，都能合力達成每週3萬步或10萬步的步數，或每週種3萬朵花的目標，從而獲得不同程度的獎賞，包括不同類型甚至是稀有的水果、花朵精華及花瓣，以及特別版的皮克敏花苖等。

▲ 與朋友一起挑戰每週10萬步，對於跑步朋友來說不用數天就可以，難度不高。

▲ 完成每週挑戰步數，除了可獲特殊道具之外，亦會有與朋友一起挑戰的專屬圖案以供下載。

▲ 最近做完任務儲齊一套夏天回憶拼圖的皮克敏。

小弟覺得這個app能夠鼓勵跑步跑山的你再跑多些，就算懶得跑步，亦會因為app的趣味令你每天跑一小步，又或是行多兩步，培養健康運動的習慣，何樂而不為？但大家玩這手機app同時，也不要只顧著玩而忘了四週的路況，過馬路或跑山時亦不要顧著望電話，否則隨時會被絆倒，得不償失呢！

▲ 獲得花瓣後就可種花，程式會推算種花的步行時間及數量。

▲ 去跑馬地跑一個小時就可以種出萬多朵花。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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