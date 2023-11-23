德國聯邦銀行警告：德國金融業仍面臨陰霾

德國聯邦銀行副總裁Claudia Buch表示，盡管德國金融企業目前資本雄厚，但它們仍面臨一系列挑戰。利息支出上升、貸款需求疲軟和未實現損失是其中的關鍵問題。

利率以創紀錄的速度攀升，盡管銀行很好地應對了這些變化，但新的經營環境也帶來了風險。近三分之二的儲蓄銀行、信用合作社和人壽保險公司的銀行賬簿中存在未實現損失，導致賬面價值超過當前市值。

如果這些機構虧本出售證券，可能會導致流動性不足。

此外，Buch警告說，預計未來利率支出將進一步上升，從而擠壓利潤空間並影響盈利。企業需求疲軟和商業房地產市場的脆弱性進一步加劇了德國銀行面臨的挑戰。

盡管存在這些擔憂，但德國金融機構目前的盈利狀況良好，這為它們積累資本和應對潛在困難提供了能力。Buch表示相信，即使在不利的情況下，銀行也有足夠的資本和流動性來自行抵禦衝擊。不過，對金融企業所面臨風險的警告表明，在駕馭不斷變化的經營環境時，需要進行謹慎的風險管理並保持警惕。

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