傳OpenAI研究員在CEO下台前 警告董事會發現一種AI威脅人類

《路透社》引述消息人士報道，在OpenAI首席執行官Sam Altman被「流放」的4天前，幾位研究員工給董事會寫了一封信，警告說他們發現了一種強大的人工智能（AI），稱其可能威脅人類。

這封信和名為Q*的AI算法是導致Altman被解僱的關鍵因素。研究人員對在未充分了解其後果的情況下將其商業化表示擔憂。

在Altman回歸之前，有700多名員工威脅要辭職並加入微軟，聲援Altman。

OpenAI在給員工的內部信息中承認了Q*的存在，但沒有對媒體報道發表評論。

一些人認為，Q*可能是該公司尋求人工通用智能（AGI）的一個突破口，AGI能在大多數有經濟價值的任務中超越人類的能力。

消息人士指，新的AI模型展示了解決某些數學問題的能力，雖然其數學能力只有小學生的水平，但通過這些測試讓研究人員對Q*未來的成功非常樂觀。

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