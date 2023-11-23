▲ 【阿里巴巴9988】適逢終止分拆一周 阿里雲宣布新一輪架構調整

阿里巴巴 （09988） 剎停全面分拆阿里雲後，據報阿里雲周四（23日）宣布調整組織架構，主要涉及產研線、商業線等在內的其他8個部門。有內媒指，阿里雲次組織調整重點圍繞產研業務，其中在阿里巴巴在集團層面成立基礎設施委員會，阿里雲產研層面成立基礎設施事業部、產品架構與穩定性部。

現時吳泳銘（花名：吳媽、東邪）兼任阿里巴巴集團CEO及阿里雲CEO，在具體高管層面，阿里巴巴集團層面的基礎設施委員會由吳泳銘負責，成員為阿里雲CTO周靖人（靖人）、阿里合夥人蔣江偉（花名：小邪）、阿里巴巴CTO吳澤明（花名：範禹）、達摩院院長張建鋒（花名：行癲），值得注意的是，張建鋒已在2022年年底卸任阿里雲總裁，但也出現在名單之中。

阿里雲層面的基礎設施事業部由蔣江偉負責，向周靖人匯報；而產品架構與穩定性部由唐洪負責，向周靖人匯報。

各業務繼續用阿里雲 方便規模效應

內媒報道指，隨著基礎設施委員會在阿里巴巴集團層面的組織落地，意味著阿里巴巴各個業務會繼續使用阿里雲，方便統一基礎設施，做規模效應。

而在商業化層面，本輪調整中，阿里雲商業線成立三個業務事業部，其中公共雲業務事業部由劉偉光負責；混合雲業務事業部由李津負責；海外業務事業部由袁千負責，同樣向吳泳銘匯報。

另外調整業務線還包括：供應鏈&IDC（數據中心）、網站&電銷&服務、CIO線，由阿里合夥人王磊（花名：昆陽）負責，向吳泳銘匯報；商業智能線、戰略投資線、銷售管理部、價格管理部、策略部，由鄭俊芳（花名：師太）負責，向吳泳銘匯報。

相關文章：

【新股IPO】瑞銀料2024年香港可望有5至10隻大型IPO 阿里雲停分拆僅個別例子

【分析】阿里雲報表大幅調整 上市進度原本良好？

【業績｜9988】阿里巴巴新CEO首份業績：推倒盒馬阿里雲IPO 第三季盈收符預期、股價照跌10%創今年低

編輯：李哲毅