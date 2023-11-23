【周大福系】周大福副主席鄭志恒否認家族不和等負面消息　與鄭志雯互讚對方、稱大家分工清晰

新世界發展 （00017） 、周大福珠寶 （01929） 主席鄭家純早前罕有受訪談及接班人問題，並表明仍在物色接班人，引來市場不少揣測，甚至有家族不和及爭產等傳言出現。周大福珠寶鄭志恒否認相關負面消息，直言「係冇咁嘅事」。鄭志恒及同任集團副主席的鄭志雯強調，大家分工清晰，並會同心協力將集團生意造好。

鄭志恒與鄭志雯為堂兄妹的關係，鄭志雯是鄭家純的長女，鄭志恒為鄭家純弟弟鄭家成的兒子。鄭志恒及鄭志雯於去年6月獲委任為周大福董事會副主席。鄭志雯現亦掌舵瑰麗酒店集團，為其首席行政總裁。

鄭志雯表示，現時目標為周大福珠寶作品牌重塑，將公司價值提升及回饋股東，並形容改革計劃進展良好。她又指，與鄭志恒的分工清楚，稱「Conroy（鄭志恒）在周大福珠寶多年，對珠寶行業好資深，我都要跟他學好多事」，又指管理層優秀及資深，有信心可以一齊努力將周大福珠寶做得更加好。

鄭志恒亦稱，「Sonia（鄭志雯）接手（瑰麗酒店）後，成績大家有目共睹。她對一個branding（品牌）的塑造做得非常之好，她加入周大福後，去管理品牌、對品牌重新的revamp（改造），其實對件事更加好」。

問及鄭家純是否滿意是次成績表，鄭志雯指，「見到咁嘅number（數字）我估滿意掛！」。

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