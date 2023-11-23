  • 24°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜中概股】富途第3季收入增36.2%　經調整純利11.58億符預期

股市 18:50 2023/11/23

分享：

分享：

【業績｜中概股】富途第3季收入增36.2%　經調整純利11.58億符預期

互聯網券商富途（美：FUTU）公布第3季業績，期內收入26.50億元，按年增36.2%，略高預期的24.57億元；純利10.91億元，按年增44.6%；經調整純利11.58億元，按年增43.7%，符預期。富途董事長兼執行長李華表示，第三季度付費客戶按年增約6.5萬名或14.2%，至165.08萬，超出2023年全年目標。

李華表示，截至9月底客戶總資產按年增26.6%至4,681億元，雖然以市價損失影響客戶股票估值，但由於強勁淨資產流入，客戶總資產按季穩定。

港股交易量按季增5% 美股增19%

富途第三季總交易量按年增0.5%至1.1萬億元，其中美股交易量為8,044億元，港股交易量為2,725億港元，互聯互通交易規模為95億元。

李華稱，客戶對槓桿及反向ETF的交易興趣上升，帶動港股交易量按季增長5.4%至2,725億元，另外，美股七雄帶動其美股成交量按季增長19.0%至8,044億元。

綜合佣金率從8.8個基點上升9.3個基點

富途第三季經紀佣金及手續費收入為10.09億元，按年增5.3%，儘管交易量按年持平，但綜合佣金率從8.8個基點上升至9.3個基點，原因是衍生品交易的貢獻較高；利息收入為15.05億元，按年增70.8%，原因銀行存款和證券借貸業務的利息收入增加所致；其他收入為1.37億元，按年增28.1%，原因是基金分銷服務收入增加。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

相關文章：

【虛擬資產】OKX申領虛擬資產交易平台牌　連富途子企「獵豹」共7家申請待批

【富途FUTU】富途推高息「現金寶」搶客　回報率高見9.7厘　上限2萬港元

編輯：李哲毅

美股 富途（美：FUTU）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水轉走資逾57億　買小鵬小米大手沽出指數ETF　恒指夜期微升1點（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升6點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款