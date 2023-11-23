▲ 【業績｜中概股】富途第3季收入增36.2% 經調整純利11.58億符預期

互聯網券商富途（美：FUTU）公布第3季業績，期內收入26.50億元，按年增36.2%，略高預期的24.57億元；純利10.91億元，按年增44.6%；經調整純利11.58億元，按年增43.7%，符預期。富途董事長兼執行長李華表示，第三季度付費客戶按年增約6.5萬名或14.2%，至165.08萬，超出2023年全年目標。

李華表示，截至9月底客戶總資產按年增26.6%至4,681億元，雖然以市價損失影響客戶股票估值，但由於強勁淨資產流入，客戶總資產按季穩定。

港股交易量按季增5% 美股增19%

富途第三季總交易量按年增0.5%至1.1萬億元，其中美股交易量為8,044億元，港股交易量為2,725億港元，互聯互通交易規模為95億元。

李華稱，客戶對槓桿及反向ETF的交易興趣上升，帶動港股交易量按季增長5.4%至2,725億元，另外，美股七雄帶動其美股成交量按季增長19.0%至8,044億元。

綜合佣金率從8.8個基點上升9.3個基點

富途第三季經紀佣金及手續費收入為10.09億元，按年增5.3%，儘管交易量按年持平，但綜合佣金率從8.8個基點上升至9.3個基點，原因是衍生品交易的貢獻較高；利息收入為15.05億元，按年增70.8%，原因銀行存款和證券借貸業務的利息收入增加所致；其他收入為1.37億元，按年增28.1%，原因是基金分銷服務收入增加。

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編輯：李哲毅