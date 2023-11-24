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《水行俠：失落王國》新預告片 Amber Heard徹底失蹤

環球社會熱點 08:05 2023/11/24

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DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）將於下月20日上映，片方早前發布第二段預告片。但網民發現前作女主角Amber Heard於預告片不見蹤影，擔心其角色梅拉公主（Princess Mera）的戲份被全數剪走。

BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演 【下一頁】

導演溫子仁率領前作《水行俠》原班人馬拍攝續集，包括「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）、水行俠弟弟柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、飾演亞特蘭娜女王的妮歌潔曼（Nicole Kidman）等演員，又力排眾議讓Amber繼續飾演梅拉公主。

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DC兩個月前發布續集首段預告片中，梅拉公主作為「水行俠」伴侶，卻只有幾秒畫面，被指淪為陪襯角色。

而第二段預告片中，梅拉更徹底消失，反而妮歌潔曼頻頻亮相，被指可能已取代Amber的戲份。

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大量網民在社交平台留言詢問梅拉為何消失，有部分人認為梅拉是《水行俠》的關鍵角色，敦促片方不要刪走其戲份。

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責任編輯：鄭錦玲

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