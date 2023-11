《水行俠：失落王國》新預告片 Amber Heard徹底失蹤

DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom)將於下月20日上映,片方早前發布第二段預告片。但網民發現前作女主角Amber Heard於預告片不見蹤影,擔心其角色梅拉公主(Princess Mera)的戲份被全數剪走。

導演溫子仁率領前作《水行俠》原班人馬拍攝續集,包括「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)、水行俠弟弟柏德烈韋遜(Patrick Wilson)、飾演亞特蘭娜女王的妮歌潔曼(Nicole Kidman)等演員,又力排眾議讓Amber繼續飾演梅拉公主。

DC兩個月前發布續集首段預告片中,梅拉公主作為「水行俠」伴侶,卻只有幾秒畫面,被指淪為陪襯角色。

而第二段預告片中,梅拉更徹底消失,反而妮歌潔曼頻頻亮相,被指可能已取代Amber的戲份。

