《水行俠：失落王國》新預告片 Amber Heard徹底失蹤

DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）將於下月20日上映，片方早前發布第二段預告片。但網民發現前作女主角Amber Heard於預告片不見蹤影，擔心其角色梅拉公主（Princess Mera）的戲份被全數剪走。

BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演 【下一頁】

導演溫子仁率領前作《水行俠》原班人馬拍攝續集，包括「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）、水行俠弟弟柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、飾演亞特蘭娜女王的妮歌潔曼（Nicole Kidman）等演員，又力排眾議讓Amber繼續飾演梅拉公主。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

DC兩個月前發布續集首段預告片中，梅拉公主作為「水行俠」伴侶，卻只有幾秒畫面，被指淪為陪襯角色。

而第二段預告片中，梅拉更徹底消失，反而妮歌潔曼頻頻亮相，被指可能已取代Amber的戲份。

The new trailer for ‘AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM’ has been released.



In theaters on December 22. pic.twitter.com/mvsm9y1avd — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 20, 2023

英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客 【下一頁】

大量網民在社交平台留言詢問梅拉為何消失，有部分人認為梅拉是《水行俠》的關鍵角色，敦促片方不要刪走其戲份。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲