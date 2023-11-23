【零售股｜業績】廸生創建半年多賺41%、中期息派10仙　關閉置地廣場「Harvey Nichols」

▲ 廸生創建半年多賺41%、中期息派10仙 另決定關閉置地廣場「Harvey Nichols」

Harvey Nichols母企—廸生創建 （00113） 公布，截至9月底止中期業績，純利2.2億元，按年增長41.47%；每股盈利55.7仙。廸生創建半年收入12.72億元，按年上升26.15%。中期息派10仙，按年增加25%，上年同期派8仙。

廸生創建全日收報4.2元，升0.5%。以現價計，廸生創建周息率達8.8厘。

廸生創建表示，訪港旅客不如疫情前專注購物，而零售消費較預期疲弱，加上更多港人在假期期間出境旅遊，故決定在財年結束後關閉置地廣場的百貨店「Harvey Nichols」，並將業務調整至「Harvey Nichols」太古廣場店。廸生創建指出，相信該策略大幅降低營運成本，並應對利潤產生更為正面影響。

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編輯：伍鍵文