【業績】廸生創建預告置地Harvey Nichols明年關閉、開業18年　半年多賺41%、中期息派10仙

▲ 開業18年 廸生創建預告置地Harvey Nichols明年關閉

業務包括經營高檔百貨店Harvey Nichols的廸生創建 （00113） 周四公布財年中期業績，當中提及訪港旅客不如疫情前專注購物，而零售消費較預期疲弱，加上更多港人在假期期間出境旅遊，故決定在財年結束後關閉置地廣場的百貨店「Harvey Nichols」，並將業務調整至「Harvey Nichols」太古廣場店。

據Harvey Nichols網站，置地廣場分店於2005年開業，迄今18年。Harvey Nichols最初為英資百貨店，早於19世紀已成立，其後1990年代獲香港商人潘廸生入主。

廸生創建相信該策略大幅降低營運成本，並應對利潤產生更為正面影響。

另外，截至9月底止中期業績，廸生創建純利2.2億元，按年增長41.47%；每股盈利55.7仙。廸生創建半年收入12.72億元，按年上升26.15%。中期息派10仙，按年增加25%，上年同期派8仙。

廸生創建彈高4%，新造4.39元。

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編輯：伍鍵文