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【證監監管】證監會對尚乘環球及前高層展開法律行動　稱對方不遵從調查通知

股市 18:10 2023/11/23

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【證監監管】證監會對尚乘環球及前高層展開法律行動　稱對方不遵從調查通知

證監會周四（23日）發稿指，已展開法律程序，要求原訟法庭對尚乘環球市場有限公司（尚乘環球，現稱orientiert XYZ Securities Limited）及其前行政人員在涉及IPO（首次公開招股）的調查中不遵從證監會通知。

證監會調查與部分上市公司在首次公開招股期間，懷疑可能曾採取欺詐或欺騙做法，披露虛假或具誤導性的資料有關，而尚乘環球當時以帳簿管理人、牽頭經辦人及包銷商的身分參與其中。

3前高層被點名

被證監會點名的尚乘環球前行政人員包括：前負責人員盧致恆；前董事兼核心職能主管邱偉文；及前緊急聯絡人兼投訴主任施曉綸。

證監會稱，早前曾向尚乘環球發出通知，索取與對方相關的IPO工作紀錄。然而，尚乘環球沒有完全遵從該等通知，而上述尚乘環球前行政人員在證監會向他們發出會見通知後，沒有應要求出席會見。

法庭如信納 可命令尚乘環球交出指明紀錄

法庭如在查訊後，信納尚乘環球及其前行政人員沒有任何不遵從證監會通知的合理辯解，便可命令尚乘環球交出指明紀錄和命令其前行政人員出席會見，並可對他們施加懲罰，猶如他們干犯了藐視法庭罪一樣。

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編輯：李哲毅

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