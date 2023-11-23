▲ 【香港航空】港航料今年底航班恢復至疫情前水平 明年擴充機隊3成、增聘兩成人手

香港航空去年底債務重組，今年受惠香港與外地通關，香港航空最新宣布，預計今年年底前航班可恢復至疫情前的水平，早於今年初訂下的2024年中全面恢復的目標。與此同時，香港航空預告計劃2024年之前將現有機隊擴充3成，並積極引進新型客機，預計首架最快2024年第一季付運。香港航空料今年年底可有21架飛機營運，而年內主要引入空中巴士寬體客機A330-300。

人手安排方面，港航稱，年底前員工總數恢後至疫情前水平，但機艙服務員和地勤人員仍有空缺，繼今年在內地和日本舉辦招聘會，預計明年需要再增加兩成人手，並且不止目標大灣區，也會在泰國和韓國等展開機艙服務員招聘會。

香港航空：航線網絡覆蓋達25個目的地

港航目前營運往來約25個目的地的航線，連同12月啟航的熊本、函館和米子航線，日本航點佔9個，中國內地航點共10個，而區域航點除了新增布吉、恢復峇里，也提供本地唯一直航到馬爾代夫的服務。

香港航空主席張有強表示，今年首3季，港航班次較去年同期錄得超過8倍增長、 乘客數量按年增加超過38倍，料全年平均客座率恢復至85%。

張自強稱，雖然機艙服務員的招聘和培訓、調配可用的機隊、維修資源以至各地機場人手緊張，都拖慢恢復正常運作的進度，但對日本市場的前景仍然持樂觀態度，同時將會持續發掘更多具潛力的市場。

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編輯：麥德銘