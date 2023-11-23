極端天氣影響嚴重 減碳生活刻不容緩 環境及自然保育基金資助女工商專聯推出全城零碳行動 

▲ 一眾嘉賓以零碳手勢，呼籲支持「全城零碳行動」。 （左起：生產力局總經理都永海、女工商專聯副會長謝佩欣、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士、環境保護署副署長(1)方健華、女工商專聯理事及可持續發展小組聯席組長麥黃小珍及郭美珩。）

全球氣候變化引起包括極端天氣等的不良影響越來越明顯，各地積極進行綠色轉型，全力減少碳排放。香港特區政府亦已設定 「香港氣候目標」，包括在2035年前將碳排放量減少50%以及在2050年前實現碳中和。要實現這些目標，穩住生活素質，必須全港市民和業界都加强對衣食住行相關碳排放的認知，並探討縮少碳足跡的辦法，全城勠力，一起改變習慣，擁抱可持續生活。

▲ 環境保護署副署長(1)方健華（右二）以及環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士擔任主禮嘉賓（左三），與女工商專聯副會長謝佩欣（左二）及女工商專聯理事及可持續發展小組聯席組長麥黃小珍（右一）及生產力局總經理都永海（左一）一齊啟動「環境及自然保育基金資助全城零碳行動」。

香港女工商及專業人員聯會（女工商專聯）在環境及自然保育基金資助下，今天於零碳天地推出「環境及自然保育基金資助全城零碳行動」（簡稱「計劃」），並由香港生產力促進局作為執行機構。計劃鼓勵個人和機構採取可持續的低碳綠色生活及營運模式，共同努力建設一個更低碳的未來，為的是要回應全球對於氣候變化和減少碳排放的呼籲，並為實現香港特區政府在2050年前實現碳中和的願景作出貢獻。計劃啟動禮邀得環境保護署副署長(1)方健華先生以及環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士擔任主禮嘉賓。

環境保護署副署長(1)方健華表示：「配合國家雙碳目標，香港將致力爭取於2050年前實現碳中和，並力爭在2035年前把碳排放量從2005年的水平減半。政府透過碳中和宣傳運動，推動社會扭轉習慣，一齊減碳，實踐低碳生活。」

▲ 一眾嘉賓與本計劃的支持及贊助機構代表合影，希望眾志成城，由下而上，推動減碳綠色可持續生活。

女工商專聯副會長謝佩欣表示：「女工商一向關心社會工商發展，而可持續發展是解決問題的『金鑰匙』。我們繼2017年舉辦全城惜食行動，成功降低廚餘量達12%，今年再獲環境及自然保育基金資助推出全城零碳行動，是有感氣候變化影響深遠，必須馬上緊急行動，否則後果不堪設想。我們的計劃非常貼地，以環繞衣食住行減碳的比賽為旗幟，在超過一年的時間裏，透過十餘項活動，主辦機構包括涵蓋不同主題的參觀、工作坊及研討會，促進參加者深入了解可持續發展和減碳相關議題，探討實際可行、又可持續的方法，逐步實踐低碳綠色生活。」

▲ 啟動禮暨研討會邀得「全城零碳行動」籌委會成員區詠芷（左一）、世界自然基金會香港分會企業可持續發展主管何美娟（中）及信和集團助理可持續發展總經理郭鎧怡（右一）分享貼地的低碳綠色生活知識與經驗。

為期約一年的「全城零碳行動比賽」，鼓勵參賽者於衣、食、住、行生活上各方面採取可持續的低碳生活模式，表現優秀的參賽者更有機會贏取豐富獎品。此外，大會特別構建了一個 比賽交流 網上平台 （https://CarbonNeutralityhk.com），市民可在網站上登記參加比賽，記錄自己的碳排放量，了解及追蹤自己碳足跡的變化及改善排放情況。網站還會提供許多減碳小貼士和相關資訊，抛磚引玉，啓發市民更有效、更有創意地減碳，為緩減氣候變化、改善民生盡一份力。

全城零碳行動至今已獲14個專業及工商團體支持，包括（排名不分先後）香港女會計師協會、香港中華廠商聯合會、華人女企業家協會、香港科技大學環境及可持續發展學部、能源學會(香港分會)、大灣區碳中和協會、香港女律師協會有限公司、香港綠色策略聯盟、香港零售管理協會、香港中小型企業聯合會、香港女醫生協會、香港合資格環保專業人員學會、香港工程師學會環境分部及香港物業管理公司協會有限公司。大會呼籲全港巿民積極參與，一同加入減碳行列，投入可持續生活，為保護地球和未來世代而努力。

全城零碳行動亦獲得以下機構贊助，包括（排名不分先後）國泰航空公司捐出亞洲目的地的商務機票、信和集團捐贈香港富麗敦海洋公園酒店及香港黃金海岸酒店住房套票、香港太古可口可樂捐贈飲品及禮品、誠信行貿易有限公司捐贈環保矽膠飲筒及儷新集團有限公司捐贈滑板車。今天啟動禮的場地，也是得到零碳天地贊助的。

特別鳴謝：

媒體夥伴 -「香港經濟日報」

關於「環境及自然保育基金資助全城零碳行動」：

「環境及自然保育基金資助全城零碳行動」是一項全面減碳的行動，旨在促進個人及不同行業實現碳中和。我們的目標是提高公眾對碳中和的認識和參與，鼓勵持續的行為改變。同時提供指導和參考資源，於社區建立可持續發展文化。有關本計劃之更多資訊可參考： https://CarbonNeutralityhk.com。

關於香港女工商及專業人員聯會：

香港女工商及專業人員聯會（女工商）於1996年9月由一群本地女性專業人 士和企業家成立，是一個非牟利組織。女工商致力於培養和啟發年輕女性的領導才能；支援女性專業人士和行政人員展現她們的事業潛力；推廣女性身心健康及健康老年化；以及聯繫香港特別行政區政府制定相關政策持，令以上倡議得以實現。有關聯會的資訊可參考︰ https://www.hkwpea.org/。

(特約)