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【業績｜2347】友和上半財年經調整溢利跌33%、不派息　料短期香港零售疲不能興

股市 17:43 2023/11/23

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【業績|2347】友和上半財年經調整溢利跌33%、不派息　料短期香港零售疲不能興

本地電商平台YOHO友和集團 （02347） 公布，至今年9月底財年上半年，收入按年下跌12%至3.96億元，經調整溢利跌33%至1050萬元。若計及期內毋須入帳大額上市開支和受惠銀行利息收入增加，友和集團上半年列帳盈利由去年同期的100萬元，增至1030萬元，公司不擬派股息。

友和集團表示，財年上半年期間，總商品交易額按年跌10%至4.35億元，承接訂單數目跌9%至23.5萬份，每份訂單客單價跌2%至1849元。至期末，友和集團註冊會員數目升穿百萬，按年增20%至104.8萬名。

至9月底，友和集團現金等值物共2.16億元，較3月底輕微提升，資產負債比率為零。

友和：期望勞工市場改善、港府推動「夜間經濟」可提升整體氣氛

友和集團表示，上半年業績因香港消費者的購買力受到全球經濟環境波動及香港市場情緒低迷影響，並預期短期內香港零售疲不能興，但期望勞工市場改善、港府推動「夜間經濟」可提升整體氣氛，並指電器和其他耐用品每年銷售額達420億元，反映公司有巨大增長潛力。

友和集團表示，隨公司推出「3P」第三方業務模式，集團的SKU（存貨單位）已達4.6萬個，多元化產品組合為應用程式發展帶來良好基礎，未來會尋求策略性收購，其中包括考慮收購電商平台、上下游公司或品牌。

3P業務模式上，友和計劃為主要商戶提供全面配送服務，使用其管理的儲存、包裝和配送，協助商戶降本增效。

公司表示，今年會將發展重點放在「1P」自營和3P業務模式發展，而未來數年會投入資源建立專門的中國業務團隊，而大灣區內城市是進軍內地市場的首選地。

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編輯：麥德銘

業績公布 網購平台 港股 友和集團（02347）
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