▲ 【周大福系】周大福珠寶董事會改組 鄭志恒、鄭志雯等不再擔任可持續發展委員會成員

新世界系主席鄭家純自日前表示集團未必需要找接班人後，系內周大福珠寶 （01929） 董事會出現人事變動。周大福董事會指，由於決定改組可持續發展委員會，從執行角色轉變為治理角色，負責協助董事會監督可持續發展治理及報告標準，因此可持續發展委員會將會改組，三位執行董事包括鄭志恒、鄭志雯及廖振為將不再擔任可持續發展委員會成員，並委任德勤•關黃陳方會計師行前合夥人鄧迎章出任獨立非執行董事、審核委員會及可持續發展委員會成員，所有變動自12月1日起生效。

根據公告，鄧迎章與公司訂立獨立非執行董事委任函，並無固定服務任期，他於1999年至2022年為德勤•關黃陳方會計師行的合夥人，任職期間他曾擔任不同的領導職位，現為香港會計及財務匯報局財務匯報檢討委員團成員。

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編輯：陳韻妍