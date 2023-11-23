英家庭能源費明年上調5% 預算案被批欠支援措施

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周四（23日）公布新能源價格上限，明年起上調約5%，普通家庭能源費將達到1,928英鎊（約1.9萬港元）。

OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2% 【下一頁】

Ofgem指透過直接扣款方式繳付煤氣費和電費的普通家庭，明年1月起的能源費會上調至1,928英鎊，較今年9月至12月的年度上限增加94英鎊（約918港元）。

當局指能源費上升，是因市場不穩定和俄烏戰爭等全球事件，令國際批發能源市場成本上漲。

Ofgem行政總裁布里爾利（Jonathan Brearley）形容，能源費無論錄得多少升幅都會引起憂慮。但他指今次的升幅與8月時的水平相若，也是能源批發成本上升的結果。

英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版） 【下一頁】

能源諮詢公司Cornwall Insight首席顧問勞里（Craig Lowrey）指，能源費仍遠高於歷史平均水平。他批評政府周三（22日）發表的秋季預算案中，欠缺直接幫補家庭能源開支的支援措施，憂慮消費者或會降低使用量，來抵消高額能源費。

慈善機構Money Advice Trust指，Ofgem上調能源價格上限，只會令難以負擔能源費的家庭百上加斤，警告許多家庭或因不敢開暖氣而受寒。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲