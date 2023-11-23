  • 24°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英家庭能源費明年上調5% 預算案被批欠支援措施

環球經濟金融 18:00 2023/11/23

分享：

分享：

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周四（23日）公布新能源價格上限，明年起上調約5%，普通家庭能源費將達到1,928英鎊（約1.9萬港元）。

OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2% 【下一頁】

Ofgem指透過直接扣款方式繳付煤氣費和電費的普通家庭，明年1月起的能源費會上調至1,928英鎊，較今年9月至12月的年度上限增加94英鎊（約918港元）。

當局指能源費上升，是因市場不穩定和俄烏戰爭等全球事件，令國際批發能源市場成本上漲。

Ofgem行政總裁布里爾利（Jonathan Brearley）形容，能源費無論錄得多少升幅都會引起憂慮。但他指今次的升幅與8月時的水平相若，也是能源批發成本上升的結果。

英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版） 【下一頁】

能源諮詢公司Cornwall Insight首席顧問勞里（Craig Lowrey）指，能源費仍遠高於歷史平均水平。他批評政府周三（22日）發表的秋季預算案中，欠缺直接幫補家庭能源開支的支援措施，憂慮消費者或會降低使用量，來抵消高額能源費。

慈善機構Money Advice Trust指，Ofgem上調能源價格上限，只會令難以負擔能源費的家庭百上加斤，警告許多家庭或因不敢開暖氣而受寒。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【黑色星期五】美假日消費增長平緩 零售商對銷情審慎
今日
【黑色星期五】美假日消費增長平緩 零售商對銷情審慎
OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2%
今日
OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2%
美「千禧世代」快樂價高 年收入需破400萬
2023/11/22
美「千禧世代」快樂價高 年收入需破400萬
英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版）
2023/11/22
英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版）
英國明年增最低工資 加至近112元
2023/11/22
英國明年增最低工資 加至近112元

你可能感興趣

【黑色星期五】美假日消費增長平緩 零售商對銷情審慎
今日 14:32
【黑色星期五】美假日消費增長平緩 零售商對銷情審慎
OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2%
今日 11:05
OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2%
美「千禧世代」快樂價高 年收入需破400萬
18:02 2023/11/22
美「千禧世代」快樂價高 年收入需破400萬
經濟 能源供應 電力 煤氣費 電費 通脹 英國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款