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以軍率外媒入加沙醫院地道 揭哈馬斯藏身處

環球政治 17:25 2023/11/23

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以色列軍方周三（22日）帶領外國媒體，進入位於加沙（Gaza）希法醫院（al-Shifa Hospital）下方，聲稱是巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）挖掘及匿藏的地道，揭開武裝分子在地底下的狀況。

【以巴戰爭】人質交換延至周五 300在囚巴人婦孺或獲釋 【下一頁】

多間媒體的記者在以軍士兵陪同下，進入希法醫院下方﹑聲稱是哈馬斯用於指揮中心的地道。內部被指有多間放在床褥的房間﹑廚房及洗手間等，並搜出大批武器如槍械﹑爆炸品及無人機。

以軍於上周五（17日）聲稱，在希法醫院發現哈馬斯的地道系統。入口處僅足一人通過，內部黑暗且潮濕，高僅約兩米。以軍指地道不止是作戰指揮中心，哈馬斯亦曾在此安放從以色列擄走的人質。

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阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客 【下一頁】

外媒此行全程由荷槍實彈的以軍陪同，在一處相信是防彈門前眾人停步，以軍稱位置有一個小窗口讓哈馬斯武裝分子向入侵者開火。以軍亦展示多個保險絲盒，指哈馬斯利用醫院電力供應維持地道。

以軍指士兵正持續排查地道安全，並探索到一個出口連接當地幼兒園。上校楚理（Elad Tsuri）指哈馬斯依賴地道生存，並用平民作肉盾保護自己。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指責哈馬斯犯下戰爭罪，在醫院下方指揮軍事行動，全球應要哈馬斯為此負責。

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責任編輯：吳漢培

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