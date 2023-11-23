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【電動車】零跑汽車擬2024年第三季出口歐洲　或考慮Stellantis海外工廠補充產能

股市 17:46 2023/11/23

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【電動車】零跑汽車：擬明年第三季進軍歐洲、「C10」為首款出海車型　不排除利用Stellantis海外工廠補充產能

零跑汽車 （09863） 早前公布，向佳士拿母公司Stellantis NV（美：STLA）配售1.94億H股，零跑汽車聯席總裁武強最新稱，與Stellantis的交易已完成，而零跑汽車的海外布局首選地是歐洲市場，將出口至德國、義大利、法國、西班牙等歐洲10國，料明年第三季開始交付，目前未有具體銷售目標，「先進入市場嘗試一下」。

目前國內產能可支撐70萬輛銷量

武強表示，零跑將藉Stellantis已有的銷售管道進行出口，亦會利用其在國內經驗，並結合歐洲市場狀況，建構一條綜合銷售管道。車型方面，他透露，首款出海車型為電動SUV「C10」，此前已在德國慕尼黑車展和廣州車展亮相。

他說，零跑目前國內產能足以支撐70萬輛的銷量，惟隨未來產能提升，零跑不會在海外斥資建廠，可能考慮利用Stellantis海外工廠補充產能，也不排除第三方工廠代工。

截至9月底，零跑汽車第三季的汽車總交付量為44,325輛，較去年同期增加24.5%。

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編輯：伍鍵文

港股 零跑汽車（09863） H股 歐洲市場 電動車 汽車
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