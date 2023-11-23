歐元區影子銀行流動性緩衝 「非常低」 歐央行呼籲引入監管

歐洲中央銀行（ECB）周三（22日）表示，歐元區的影子銀行面臨著因手頭現金不足而無法滿足巨額保證金要求或客戶贖回的風險。

這項警告是歐洲央行一年兩次的《金融穩定報告》的一部分，歐洲央行在報告中稱，隨著高利率對經濟造成越來越嚴重的影響，銀行、基金和公司（尤其是房地產行業） 的前景依然「脆弱」。

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歐洲央行稱，影子銀行，即基金、保險公司和其他非銀行金融中介機構（NBFI）的總稱，的流動性緩衝 「非常低」，使其在市場緊張時面臨現金耗盡的風險。其表示：「鑑於非銀行金融中介機構部門的流動性緩衝仍然很低，突然的投資資金外流、大額保證金追繳或保單失效可能導致被迫出售資產，這將擴大金融市場的下行壓力。」

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特別是，歐洲央行發現許多債券基金沒有足夠的流動資產來抵禦30天的嚴重資金外流，其中高收益基金和新興市場基金的比例最高。又補充說，使用衍生性商品的保險公司和退休基金（ICPF）可能面臨「大額追加保證金」的風險，並以英國同行去年遭遇的風險為先例。

歐洲央行表示：「任何主權債券收益率的急劇上升或金融市場波動性的飆升都可能使那些使用利率衍生品的ICPF面臨大量追加保證金的風險。」，再次呼籲對影子銀行引入監管，就像對傳統貸款機構的監管一樣，包括流動性要求和壓力測試。投資房地產的基金不應向客戶提供每日贖回服務，而投資在壓力時期變得流動性不足的資產（如信貸）的基金經理人也應考慮延長通知期。

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責任編輯：張瑋婷