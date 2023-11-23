▲ 【新股IPO】內地手機榮耀確認將IPO登陸資本市場、闢謠借殼上市 近日董事長易帥

多間內媒指，內地手機品牌榮耀決定將通過IPO方式登陸資本市場，同時為適應新發展階段的治理需要和監管需要，原深圳市水務（集團）有限公司董事長吳暉將擔任榮耀董事、董事長，原榮耀董事長萬飈則擔任副董事長。

近日傳出從華為獨立三周年的榮耀會借殼上市，而換帥目的是推進榮耀上市進程，帶動多隻深圳A股周三（22日）上揚。不過，據報榮耀周三發公告明確辟謠「借殼上市」傳聞，表示為實現公司下一階段的戰略發展，公司將不斷優化股權結構，吸引多元化資本進入，通過首發上市推動公司登陸資本市場。

榮耀：逐步走向公開市場 深圳國資委為控股股東

榮耀稱，隨著公司走向公開市場的規劃逐步啟動實施，公司董事會將按照上市公司標準進行調整，董事會成員逐步多元化，以適應公司在新發展階段的治理需要和監管需要。

值得留意是，去年11月16日，榮耀終端有限公司發生工商信息變更，其股東列表中新增以下6位股東：京東方科技集團股份有限公司、中金祺智（上海）股權投資有限公司（有限合夥）、綜改共贏（杭州）股權投資基金合夥企業（有限合夥）、國信資本有限責任公司、深圳市寶安區投資管理集團有限公司、Rosy Fable Asia L.P.等。

該輪融資後，榮耀的股東增至15家，從股權結構來看，深圳市國資委是榮耀的絕對控股股東。

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編輯：李哲毅