【長者經濟】人老唔一定要住安老院 留屋企過生活都可以 不過一定要有呢樣嘢 !

隨著香港人口老齡化的趨勢，越來越多的老人面臨著選擇應否入住養老院的問題。雖然很多老人都希望能夠在家中照顧自己，但他們經常面臨一個困擾就是跌倒的風險增加，一旦發生跌倒，他們可能難以處理，更無法自行站起並呼救。

故此，近年一些創新科技公司研發新產品幫助他們，Perseverance Technology Limited 是由多國科研人員在香港成立的創新科技公司，今年在 GIES 2023 展覽會上展示了一項突破相關市場領域的創新產品 ，由Keep Ai團隊開發的高私隱度跌倒風險提前預警系統利用先進的 ToF（Time-of-Flight）感應器：通過發射光脈衝並測量光的返回時間，實現對環境中物體的高精確度感測。加上團隊自主開發的嵌入式人工智能軟體能對人體形狀的辨認與動作的判斷，令系統能有效偵測會導致跌倒的高風險動作，從而作出提前預警通知。

主要特點包括： 1.預防跌倒檢測與警報：通過先進的預測技術，預防跌倒系統能夠迅速識別及預測長者或被照顧者可能跌倒的情境，及時發送警報，有效降低跌倒風險，減少需要對被照顧對象實施的行動限制，並確保緊急協助及時到達，提升整體照顧服務質素。 2.長者異常動作監測： 靈敏的感測器能夠識別長者日常活動中的異常行為，如長時間靜止、異常姿勢等，及時發出提醒。 3.緊急救援提醒及通知： 當偵測到意外情況時，系統將立即發送通知給事先設定的緊急聯絡人，確保迅速得到援助。 4.遠程偵察： 通過智能手機應用，用戶可以隨時隨地遠程偵察家中或院社的情況，確保親人的安全。 Perseverance Technology Limited 的全新高私隱度跌倒風險提前預警系統為樂齡科技應用提供新元素，給予長者更佳的保護方式，提升長者的生活品質。

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責任編輯：陳玉蓮