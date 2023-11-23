▲ 【業績︱珠寶股】周大福半年多賺36.4% 中期息增13.6%至0.25元

周大福 （01929） 公布，截至9月30日，周大福半年純利45.5億元，按年增長36.4%，每股盈利0.46元，派每股中期息0.25元，增加13.6%。期內，主要市場的人員流動及零售活動有所改善，帶動營業額495.3億元，按年增長6.4%，毛利123.4億元，升12.6%，毛利率24.9%，增長1.3個百分點。

由於入境旅遊復甦及內地旅客逐步重臨，香港、澳門及其他市場營業額升57.7%，內地營業額仍維持在去年相若水平。內地業務佔集團營業額82.1%。

港澳同店銷售增長59.6%

2024財年上半年，周大福內地同店銷售下跌3.5%，港澳同店銷售增長59.6%，由平均售價與銷量上升所帶動，當中香港的同店銷售增長52.5%，澳門同店銷售則升87.3%。

黃金首飾及產品的營業額於2024財政年度上半年升12.8%。期內，黃金首飾及產品對集團營業額的貢獻增加450個點子至80.1%。

周大福表示，由10月1日至11月18日，零售值按年增長21.5%，當中內地升21%，港澳及其他市場升52.1%。同店銷售增長方面，內地升6.7%，港澳及其他市場升47.6%。

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責任編輯︰梁浩碩