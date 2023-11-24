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【好工介紹】下周北角招聘會提供逾四千五空缺 月薪最高21,000元

理財智慧 17:06 2023/11/24

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勞工處下周一至周二在北角社區會堂舉行求職新路向招聘會，為求職人士提供逾4,500個不同行業的職位空缺。招聘會有約50間機構參加，每日分別約25間機構於會場設置櫃位，即場進行招聘，提供職位包括職業治療師、建造學徒、採購文員、甜品或製餅師、客戶服務主任、園藝技工、跟車送貨員、遊樂設施服務大使、工程技術員和保安員等。

招聘會提供的空缺約64%為全職，大部分月薪介乎13,000元至21,000元。約91%空缺的學歷要求為中五或以下，約49%空缺不需相關工作經驗。招聘會上午11時至下午5時30分舉行，費用全免。求職人士遞交職位申請後有機會即場接受面試。

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    責任編輯：陳玉蓮

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