【周日好去處】新城市廣場6 萬呎娛樂體驗專區 「Play Park 」開業周年 免費派發氣球 面部彩繪、K iz topia 角色見面會 !

新城市廣場斥資高達1.5 億元打造的全方位沉浸式綜合親子娛樂體驗新國度「Play Park 」開業1 周年。為慶祝P lay Park 一周歲及感謝顧客過去一年的支持，由11 月25 日起至12 月31 日P lay Park 推出1 周年慶典雙重優惠大激賞。

周年優惠第一彈：「大玩特玩狂歡周末嘉年華」 兩天限定放空玩樂

「Play Park 」一連兩日期間限定「大玩特玩狂歡周末嘉年華」，特別聯同11 大商戶為小朋友、大人、情侶、閨蜜推出一系列限定優惠放送，包括：以8 5 折優惠購買星加坡過江龍K iztopia 入場套票（120 分鐘單次入場門票）、1 折玩歡樂天地「歡樂飛環」、6 折優惠價購買shh massage "Stress Away" 按摩療程（1 小時3 0 分鐘按摩體驗）等，驚喜優惠禮遇數不勝數，只為感謝大家支持，令你滿足D ouble UpUp！除了限定優惠，當天還有精彩紛呈的嘉年華活動，包括免費氣球派發，積分兌換免費氣球扭扭樂、面部彩繪及Kiztopia 角色見面等

周年優惠第二彈：「Play Park 隨心玩樂套票」 買$500 送$500 百分百回饋用家

11月25 日至12 月31 日於新城市廣場任何商戶消費滿 500 即可獲取H K$500 「Play Park 隨心玩樂套票」1 套，憑套票免費領取新城市廣場P lay Park 之指定參與商戶禮遇，並可於每個主題分類中選取喜愛之優惠換領；主題類別包括：兒童天地、學習體驗、趣味藝術、年青必玩及放鬆身心5 大主題。

日期：20 23 年 11 月 25 日至 2 6 日 星期六及日

時間：下午2 時至6 時

地點：P lay Park UB LB

體驗：免費氣球派發、氣球扭扭樂、面部彩繪、K iz topia 角色見面

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責任編輯：陳玉蓮