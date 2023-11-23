▲ 【大行看法】惠理鍾慧欣：港股上行空間有限 收益成投資者必不或缺的回報來源

惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣認為，香港經濟仍然疲弱，而政府在發放最後一批消費券後，香港消費有所放緩，面對流動性緊張以及人民幣因美元走強而受壓，預計香港股市的上行空間有限，而在充滿不確定性及低收益率的環境下，收益成為投資者必不或缺的回報來源。

她指，中國政府出乎意料發行1萬億元人民幣債券，發出明確的政策支持訊號，但儘管預計經濟將觸底，投資者對明年經濟增長的信心仍然疲弱，預期市場在短期內將維持窄幅上落，消費者及市場需要時間來恢復信心。

美國國債收益率料保持在現水平

美國10年期國債收益率徘徊於4厘以上，鍾慧欣稱，由於美國國債收益率及美元靠穩，亞洲（日本除外）股市的市場情緒應會改善，但除非中東發生意外情況，否則美國國債收益率在今年餘下時間將保持在目前水平。

她認為，美國科技行業在第三季的表現大多超出預期，帶動台灣及韓國科技行業的市場情緒，而台灣科技公司公佈的業績亦超出預期，幫助市場重拾動力。

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編輯：陳韻妍