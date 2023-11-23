中國刺激措施提振情緒　美元下滑人幣強勢反彈

中國當局延續經濟及樓市刺激措施，深圳政府宣布下調第二套房的首付比率至40%，市場亦正流傳將有更多措施為房地產商提供不同渠道的融資，流動性蜂擁而至，意味房地產開發商債券違約風險將有所降低，有助舒緩房地產危機，改善整體中國經濟展望。與此同時，美元仍未收復失地，現時市場似乎已達成共識，聯儲局加息週期已經完結，中美利差亦可能見頂，人民幣強勢反彈。

儘管人民幣升勢顯著，人民銀行似乎意猶未盡，仍然維持人民幣中間價的惼強指引，以免人民幣反覆回落。事實上，人民幣穩定的基礎仍未牢固，即使房地產市場情況有所改善，但新房銷售數據及價格尚未顯現，房地產危機難言結朿。另一方面，聯儲局加息週期完結，亦可能只為人民幣匯價帶來暫時喘息，聯儲局減息時間表仍然具有巨大不確定性，來年中美利差的情況依然難以逆轉，並制約人民幣的升值空間。

責任編輯︰梁浩碩