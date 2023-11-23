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中國刺激措施提振情緒 美元下滑人幣強勢反彈
宏觀解讀 16:33 2023/11/23
中國當局延續經濟及樓市刺激措施，深圳政府宣布下調第二套房的首付比率至40%，市場亦正流傳將有更多措施為房地產商提供不同渠道的融資，流動性蜂擁而至，意味房地產開發商債券違約風險將有所降低，有助舒緩房地產危機，改善整體中國經濟展望。與此同時，美元仍未收復失地，現時市場似乎已達成共識，聯儲局加息週期已經完結，中美利差亦可能見頂，人民幣強勢反彈。
儘管人民幣升勢顯著，人民銀行似乎意猶未盡，仍然維持人民幣中間價的惼強指引，以免人民幣反覆回落。事實上，人民幣穩定的基礎仍未牢固，即使房地產市場情況有所改善，但新房銷售數據及價格尚未顯現，房地產危機難言結朿。另一方面，聯儲局加息週期完結，亦可能只為人民幣匯價帶來暫時喘息，聯儲局減息時間表仍然具有巨大不確定性，來年中美利差的情況依然難以逆轉，並制約人民幣的升值空間。
責任編輯︰梁浩碩
撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師
欄名 : 外幣滙穗
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