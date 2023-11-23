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YOHO WEST首日即錄逾4000參觀人次　最快明日加推新單位

股樓投資 17:02 2023/11/23

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新地(00016)與港鐵(00066)合作的天水圍天榮站YOHO WEST今正式開始收票，新地代理總經理胡致遠指，項目於昨日正式對公眾開放示範單位，即日錄得逾4,000參觀人次，其中不乏不同年齡層的參觀客。如以地區劃分，就以新界區，尤其是主區天水圍、屯門等地的參觀客佔多數。此外，於昨日的放工時段亦有不少於市區工作的上班族前來睇樓，胡致遠預期，九龍區及港島區參觀客的佔比有望於日後上升。而為迎合買家需要，發展商最快明日（24日）加推新單位。

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就記者於現場所見，儘管為上班日，於下午近三時仍然有數十組客人在項目展銷廳所在商場排隊，等候發展商人員指示，分批前往參觀示範單位。

發展商另夥牌Indigo Living為項目單位買家提供家具優惠，公司業務發展總監莫麗賢表示，家具套餐將按購入單位的戶型，贈送最多16件傢俱，若不需要這優惠，就可從樓價扣減一萬元。而買家揀選的家具，會於收樓前預先送到單位內，以便在收樓後隨即可以入住。

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延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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