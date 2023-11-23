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【2023稅貸戰】打工仔借20萬稅貸1年還款期 最低稅貸息低過4厘
本港上月通脹勁升2.7%，創逾1年新高，經濟增長卻遜預期，普羅打工仔的加薪幅度唯恐追不上通脹，可惜又要應付綠色炸彈。12間金融機構已爭相推出個人稅務貸款計劃，皆標榜最低息，究竟借到平錢須符哪些資格？
今年稅貸最平息率由零息到貴絕全城的5.63厘，但是否最抵借須視乎申請人的收入等財務狀况，一般來說，銀行會設定最高貸款額或佔月薪多少倍（以低者為準）等附帶條件。
稅貸享最低息所需月薪比較
|金融機構
|貸款佔月薪比重
|享最低息率的貸款額
|估計月薪要求
|花旗
|12倍
|1.78厘（150萬元）
|12.5萬元
|華僑信用財務
|12倍
|1.68厘（150萬元）
|12.5萬元
|信銀國際
|18倍
|1.65厘（200萬元）
|11萬元
|中銀香港
|18倍
|1.78厘（150萬元）
|逾8.3萬元
|滙豐
|23倍
|1.78厘（150萬元）
|6.52萬元
|工銀亞洲
|18倍
|2.18厘（100萬元）
|逾5.5萬元
|上商
|8倍
|3.98厘（20萬元至200萬元一口價）
|2.5萬元（以20萬元貸款額計）
|註：最終條款以業界公布為準
如以最低息但要求至少須借的款項計，再參考貸款額佔申請人的月薪比重，花旗及華僑信用財務要求稅貸客的底薪或須逾12萬。
第2大低息的信銀國際，最低稅貸息1.65厘，須「$mart Plus」出糧戶等，或月薪11萬元。反觀上商採一口價，無論借20萬元或200萬元，息率劃一在3.98厘；倘以下限廿萬元來看，即底薪僅2.5萬元，相信普羅上班族較易合符資格。
上商回應本報查詢指，若客戶的月薪達2.5萬元，並同時選用指定銀行服務（包括證券帳戶、個人網上銀行及電子結單服務），便符合條件向該行申請20萬元稅務貸款，並享3.98厘特優貸款息率。惟最終批核金額及息率，該行將根據申請人的信貸評級及其信貸紀錄而定。
上商發言人補充，該行稅貸定價強調明碼實價，讓客戶清晰易明。
此外，假如借貸人自問並非高管或醫生等專業人士，唯恐月入難達到盡享最低息優惠。而較多人的納稅區間在10萬到20萬元，稅貸息動輒由5厘起跳。
- 小額稅貸息率比較
- 借10萬元及1年還款期計：
- 工銀亞洲稅貸息3.81厘
- 恒生及東亞5.63厘
- 大新6.09厘
- 中銀香港6.41厘
- 滙豐9.35厘
- 借20萬元及1年還款期計：
- 工銀亞洲稅貸息3.81厘
- 上商3.98厘
- 恒生5.18厘
- 中銀5.36厘
- 東亞5.63厘
- 滙豐8.89厘
要是在職者憧憬港股轉勢，恒指挑戰18000點，遂瞄準稅貸較私人貸款較低息，欲盡借稅務貸款用作炒股等其他用途，專家提醒消費者須緊盯附帶條款，例如是否需指定理財戶等特選客戶、又或息率有否包括回贈或獎賞錢等；通常借到大額稅貸再「錢搵錢」才有較大水位。
順帶一提，大新向全新貸款客提供零息優惠，最多只借10萬元及以半年還款期計，但須待明年8月底前才把全期利息1622元以現金回贈；該行昨（11月22日）加稅貸客3個月年息至6.9厘，全期收息1725元，按理博「低貸高存」者只賺103元。惟借貸人仍須先付利息，且要求客戶屆時維持兩個借貸戶口：交稅及分期「快應錢」，同時借入另一筆私貸卻不少於稅貸額，息率逾5厘，如此一來，套息族自製被動收入是否划算宜計清楚。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪