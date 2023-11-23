【2023稅貸戰】打工仔借20萬稅貸1年還款期 最低稅貸息低過4厘

▲ 稅貸超平息，一般只是高薪族才借到。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

本港上月通脹勁升2.7%，創逾1年新高，經濟增長卻遜預期，普羅打工仔的加薪幅度唯恐追不上通脹，可惜又要應付綠色炸彈。12間金融機構已爭相推出個人稅務貸款計劃，皆標榜最低息，究竟借到平錢須符哪些資格？

今年稅貸最平息率由零息到貴絕全城的5.63厘，但是否最抵借須視乎申請人的收入等財務狀况，一般來說，銀行會設定最高貸款額或佔月薪多少倍（以低者為準）等附帶條件。

稅貸享最低息所需月薪比較

金融機構 貸款佔月薪比重 享最低息率的貸款額 估計月薪要求 花旗 12倍 1.78厘（150萬元） 12.5萬元 華僑信用財務 12倍 1.68厘（150萬元） 12.5萬元 信銀國際 18倍 1.65厘（200萬元） 11萬元 中銀香港 18倍 1.78厘（150萬元） 逾8.3萬元 滙豐 23倍 1.78厘（150萬元） 6.52萬元 工銀亞洲 18倍 2.18厘（100萬元） 逾5.5萬元 上商 8倍 3.98厘（20萬元至200萬元一口價） 2.5萬元（以20萬元貸款額計） 註：最終條款以業界公布為準

如以最低息但要求至少須借的款項計，再參考貸款額佔申請人的月薪比重，花旗及華僑信用財務要求稅貸客的底薪或須逾12萬。

第2大低息的信銀國際，最低稅貸息1.65厘，須「$mart Plus」出糧戶等，或月薪11萬元。反觀上商採一口價，無論借20萬元或200萬元，息率劃一在3.98厘；倘以下限廿萬元來看，即底薪僅2.5萬元，相信普羅上班族較易合符資格。

上商回應本報查詢指，若客戶的月薪達2.5萬元，並同時選用指定銀行服務（包括證券帳戶、個人網上銀行及電子結單服務），便符合條件向該行申請20萬元稅務貸款，並享3.98厘特優貸款息率。惟最終批核金額及息率，該行將根據申請人的信貸評級及其信貸紀錄而定。

上商發言人補充，該行稅貸定價強調明碼實價，讓客戶清晰易明。

此外，假如借貸人自問並非高管或醫生等專業人士，唯恐月入難達到盡享最低息優惠。而較多人的納稅區間在10萬到20萬元，稅貸息動輒由5厘起跳。

小額稅貸息率比較

借10萬元及1年還款期計：

工銀亞洲稅貸息3.81厘

恒生及東亞5.63厘

大新6.09厘

中銀香港6.41厘

滙豐9.35厘

借20萬元及1年還款期計：

工銀亞洲稅貸息3.81厘

上商3.98厘

恒生5.18厘

中銀5.36厘

東亞5.63厘

滙豐8.89厘

要是在職者憧憬港股轉勢，恒指挑戰18000點，遂瞄準稅貸較私人貸款較低息，欲盡借稅務貸款用作炒股等其他用途，專家提醒消費者須緊盯附帶條款，例如是否需指定理財戶等特選客戶、又或息率有否包括回贈或獎賞錢等；通常借到大額稅貸再「錢搵錢」才有較大水位。

順帶一提，大新向全新貸款客提供零息優惠，最多只借10萬元及以半年還款期計，但須待明年8月底前才把全期利息1622元以現金回贈；該行昨（11月22日）加稅貸客3個月年息至6.9厘，全期收息1725元，按理博「低貸高存」者只賺103元。惟借貸人仍須先付利息，且要求客戶屆時維持兩個借貸戶口：交稅及分期「快應錢」，同時借入另一筆私貸卻不少於稅貸額，息率逾5厘，如此一來，套息族自製被動收入是否划算宜計清楚。

相關文章：【2023稅貸戰】 專家醒借稅貸6大賺盡貼士 免中伏捱貴息36厘

【2023稅貸戰】滙豐「萬應錢」年利率低至1.68厘 享盡優惠門檻如何？借30萬年利率多少？

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪