【內房危機】惠譽：明年內房銷售額料跌最多5%　行業步入緩慢下行的新常態

▲ 【內房危機】惠譽：明年內房銷售額料跌最多5% 行業將步入緩慢下行的新常態

評級機構惠譽表示 ，是次中國房地產下行週期與以往不同，不會再像前兩輪週期有明顯反彈，而是會步入一個緩慢下行的新常態，預期2024年中國房地產市場銷售額將持續下降，但降幅將縮小到零到5%，對應了10萬億左右的銷售量。

政策方面，惠譽預期，政府將持續高頻次推出支持政策，堅定以「穩」為目標。在融資方面，政府將持續支持正常經營房企合理的銀行貸款、債務催收、股權融資，但金融機構的參與意願有待觀察。 銷售表現仍是房企信用狀況最重要的驅動，整體來看，民營房企的銷售表現更容易受到市場情緒的影響。

該機構研究目前還未出險的部分規模民企發現，它們大多有幾項特點：1）業務集中佈局在高線城市或在主營市場有較強的品牌；2）債務結構中銀行貸款佔比較高；3 ）有較大規模高品質的自持物業；4）採用謹慎的風險管控，例如較少使用表外融資）。目前惠譽在評的民營只有一家是負面展望，其他都是穩定展望，代表在未來的12個月，這些公司的信用風險可控。

相比2008年和2014年開始的房地產調整週期，惠譽認為今輪有著本質上的差異。首先，城鎮人均住宅面積從2008年的30平，增長到2014年的35平，再到2022年的40平左右，現階段的需求尤其是剛需較10年前發生了明顯的變化；其次，居民槓桿率卻從2014年的35%左右上升到現在的62%左右，疊加目前的經濟大環境，居民進一步提高槓桿的意願有限；再次，政策的基調也完全不同，彼時救市的重點在於「救」，但現在不同，重點在於「穩」。

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編輯：袁諾曦