【中國救市】中央輸血房企 傳考慮允許銀行提供無抵押貸款

▲ 【內房危機】中央再放寬房企融資？ 傳考慮首次允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款

中央對房地產市場的支持擬再加碼，繼日前傳出正在制定50家房企白名單後，外電引述消息指，金融監管部門據悉考慮允許銀行首次向房企提供無抵押的流動資金貸款，為資金鏈緊張的房企紓困。

消息人士替，中國監管部門正起草方案，允許商業銀行為部分符合條件的開發商提供流動資金貸款。據指，房企獲得短期流動資金貸款時，不需要提供土地等抵質押物，且可以用於日常生產經營周轉，這可能有助於房企騰出資金用於債務償付。



至於於部分已出險房地產開發商，消息指，監管部門考慮設立主銀行負責機制，即由一家銀行牽頭，協調主要債權銀行，討論並制定針對該房地產開發商的金融支持方案。



知情人士又指，上述措施的落實需要監管部門出台相關配套政策，令風險較大的業務未來出現壞賬時，相關機構和個人可以免於被追責。目前有關討論仍在進行，可能會作出調整。

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編輯：袁諾曦