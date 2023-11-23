  • 25°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BIS會議】余偉文：逾20位央行行長或副行長下周雲集香港　「金管局不單是參與者，也是貢獻者」

宏觀解讀 16:06 2023/11/23

分享：

分享：

金管局繼月初舉行國際金融領袖投資峰會後，下周一至周二（27日至28日）將舉行金管局與國際結算銀行（BIS）高級別會議，金管局總裁余偉文撰寫匯思文章指出，超過20位現任央行行長與副行長以及8位前任行長將會出席會議，也是香港自疫情以來首次舉行中央銀行行長級別的大型會議。

余偉文介紹，BIS在1930 年成立，總部位於瑞士巴塞爾，被譽為「中央銀行的銀行」，成立目標是促進中央銀行之間的合作與交流，維護全球貨幣與金融穩定。金管局自 1996 年成為其成員之一。

他指出，除了BIS，金管局同樣參與兩個總部設於巴塞爾的重要國際標準制定機構：金融穩定理事會（FSB）及巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）。

金管局、國際清算行11月底會議，部分參與的央行行長名單，可見【下一頁】

余偉文：即使觀點不同　國際金融監管具共同使命感

近年地緣政治局勢下，香港與歐美關係較以往疏遠，余偉文坦言，地緣政治已逐漸滲入政府間往來，但國際金融監管堅守高度專業和協作精神，專注於維護國際金融體系穩定的工作，即使有不同觀點，都有共同使命感。

他續指，香港是開放的經濟體，加上許多來自世界各地的金融機構駐紮香港，因此特別容易受環球因素影響，需要在國際組織積極發聲。余偉文稱：

金管局不單是參與者，更致力於貢獻和回饋國際社會。香港作為全球領先的國際金融中心，尤其是在金融科技和環境、社會及管治（ESG） 等新興領域位列前沿，能夠在政策討論中提供有用的意見和經驗。亞洲各地處於經濟和金融發展進程的不同階段，我們除了有義務在國際組織反映亞洲的聲音，同時也要確保區內央行及監管機構能夠及時了解國際最新發展。

基於以上考慮，我欣然接受邀請，擔任BIS主要新興市場經濟體行長會議和FSB 亞洲區域諮詢小組的主席。兩項任命是對金管局貢獻於國際金融界的一種肯定，體現香港作為國際金融中心的重要性，也有助於提升香港在國際監管組織的聲望。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

相關文章：

【聯繫匯率】美國議會批香港維持聯匯有壓力　余偉文：市場不時有人說三道四、無意改變聯匯制度

【金融峰會】金融峰會明年會否再辦？　余偉文：目前思考中、正索取參與者意見

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
余偉文 中央銀行 國際清算銀行 香港金融管理局 金融機構
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港鐵66】港鐵：高鐵香港段今年載客量逾1700萬人次　超越2019年全年

下一篇文章

【美元定存】美元6個月定存息最高5.2厘 大行反手齊劈息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款