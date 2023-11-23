【BIS會議】余偉文：逾20位央行行長或副行長下周雲集香港　「金管局不單是參與者，也是貢獻者」

金管局繼月初舉行國際金融領袖投資峰會後，下周一至周二（27日至28日）將舉行金管局與國際結算銀行（BIS）高級別會議，金管局總裁余偉文撰寫匯思文章指出，超過20位現任央行行長與副行長以及8位前任行長將會出席會議，也是香港自疫情以來首次舉行中央銀行行長級別的大型會議。

余偉文介紹，BIS在1930 年成立，總部位於瑞士巴塞爾，被譽為「中央銀行的銀行」，成立目標是促進中央銀行之間的合作與交流，維護全球貨幣與金融穩定。金管局自 1996 年成為其成員之一。

他指出，除了BIS，金管局同樣參與兩個總部設於巴塞爾的重要國際標準制定機構：金融穩定理事會（FSB）及巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）。

余偉文：即使觀點不同 國際金融監管具共同使命感

近年地緣政治局勢下，香港與歐美關係較以往疏遠，余偉文坦言，地緣政治已逐漸滲入政府間往來，但國際金融監管堅守高度專業和協作精神，專注於維護國際金融體系穩定的工作，即使有不同觀點，都有共同使命感。

他續指，香港是開放的經濟體，加上許多來自世界各地的金融機構駐紮香港，因此特別容易受環球因素影響，需要在國際組織積極發聲。余偉文稱：

金管局不單是參與者，更致力於貢獻和回饋國際社會。香港作為全球領先的國際金融中心，尤其是在金融科技和環境、社會及管治（ESG） 等新興領域位列前沿，能夠在政策討論中提供有用的意見和經驗。亞洲各地處於經濟和金融發展進程的不同階段，我們除了有義務在國際組織反映亞洲的聲音，同時也要確保區內央行及監管機構能夠及時了解國際最新發展。 基於以上考慮，我欣然接受邀請，擔任BIS主要新興市場經濟體行長會議和FSB 亞洲區域諮詢小組的主席。兩項任命是對金管局貢獻於國際金融界的一種肯定，體現香港作為國際金融中心的重要性，也有助於提升香港在國際監管組織的聲望。

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編輯：麥德銘