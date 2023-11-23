【搜游食誌@iM網欄】「如」粵菜館鄉親相聚，味道、人情味層次鮮明

常言「一代親二代表三代嘴藐藐」，大家都在網絡世界維繫情誼，親友交往真是愈來愈少。「鄉情」對於香港年輕人來說，更是難以體會的倫理關係。週日舉行父親的安息禮拜，先母及先父的表親們分別由廣東台山、美國各地來香港送別父親，心裡非常感動，他們都已一把年紀，仍心繫那份昔日恩情。

▲ 行政總廚葉振文師傅投下信心一票不是因他那幹練的履歷，從亞洲50佳的「永」到「和昌」，而是他自「如」的發揮去演繹味道。

為免他們奔波，選址位於荃灣西如心酒店的「如」粵菜館晚饍；荃灣區精緻中、西餐飲的選擇極少，而潮流韓食、東瀛美食、川麻辣燙、火鍋等……， 普羅、年青人口味的選擇就多不勝數。「如」亦是無什麼選擇下的選擇，「如」官網顯示其行政總廚是一位37歲的年輕人，心裡也猶豫了好一陣子，心恐會否來一堆創新融和菜的「手機」美食，長輩們一般都鍾情實實在在有質量的傳統粵菜，再細看後，心裡就踏實。因未了解鄉親們會否有忌口的食物，不敢貿然預訂，作為東道的我亦先想好心儀的菜色，免得到時為點菜而大費周章，待客不周。

▲ 酒香豬仔腳，黃酒入饌，令人食得滋味，魔鬼就是注重細節。

我們用餐至中後段，才得知表舅父原來是高級中菜廚師，90年代初就是以中華廚藝申請技術移民，即時令我在微醺中醒過來，今晚的菜色安排、服務可會叫他滿意。按前菜來說，味道是中上水準，大澳馬友鹹魚茸煎肉餅，有手剁的質感，肉粒肥瘦分明，頗有𡁻頭，兩面老老實實香煎，不是油炸。酒香豬仔腳，黃酒入味醇厚，皮軟而不爛，每塊去骨，一口大小，細心。黑松露大蝦多士，一客4件，油炸火候控制得不錯，色澤金黃又均勻，翻炸回爐去油膩，廚師團隊認真製作，前臨藍巴勒海峽的夜景，環境寧靜，設計雅緻簡約不浮誇，令人用餐時從容自如！每道前菜定價約$100元，才是市區某些五星酒店中餐廳一籠蝦餃點心的價格而已。

▲ 造型討好，那顆鴿蛋如黃皮珍珠般吸睛，一道老少皆宜的粵菜。

享用前菜後，對主菜亦有期望，最吸睛是脆皮乳鴿配茶熏鴿蛋，以雀巢造型盛皿呈現，那顆鴿蛋色澤晶瑩，不如想像般鹵蛋顏色，皮脆肉嫩，內腔企理，非常乾淨，不殘留內臟、醃料的渣滓，肉味香濃而不偏鹹。

▲ 性價比極高的港式薑蔥花膠煲，份量和功架都交足功課。

榮休的高級中華廚師表舅父，終於開金口讚賞這道港式薑蔥花膠煲，對比月初在另一食肆的花膠煲，定價都是HK$388，但真是立見高低，「如」這道花膠看似簡單，但非常突顯粵菜中「煲仔菜」的火候特色，料頭（薑、蔥、蔥頭、蒜、中芹菜）爆得透，那股菜根香溢滿餐桌，叫我和弟婦停不住下箸食那一顆顆如重瓣亮晶晶的花苞，其實是紅蔥頭，例牌也有8-10條如2/3手掌長度的花膠，每條花膠都掛汁燴入味道，軟滑但不糊口，大家的笑容已反映出口腹的滿足感。

▲ 酒紅色的表皮、粉嫩的鴨肉圃，馥郁的煙熏味直撲五官六感，令人大快朶頤。

好些廚師推介的家禽特色菜均需預訂，未有機會品嚐，意外是樟茶鴨做得非常精緻，比齊魯家宴的樟茶鴨更見細膩，煙熏濃度鮮嫩芬芳，鴨肉味濃柔潤而皮脆，最愛它幾近「零」皮下脂肪，對我這類以「減肥」為終身事業的「為食鬼」來說，食得「零」負擔，多痛快。

▲ 蟹肉桂花炒米粉的蛋花香嫩、鮮蟹肉、韮王是天仙配，米粉絲絲分明，爽口香滑。

最後以廣東人最愛的鴛鴦臘腸煲仔飯、炒得縷縷分明的蟹肉桂花炒米粉，結束當晚聚餐，仍是忍不住要讚那鍋焦香而不燶的鍋巴，片片油潤甘香的鴨潤腸，勾起大家童年爭食飯焦的樂事！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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