英國需要取代Visa和Mastercard方案 商家不滿銀行卡成本

英國政府委託撰寫的一份報告周三（22日）稱，無論監管機構採取何種措施，英國都需要一種「虛擬替代方案」來取代依賴Visa(V)和Mastercard（MA）進行電子支付的做法。

《未來支付審查》（Future of Payments Review）的結論與歐洲各國長期以來對銀行卡支付嚴重依賴美國二重卡（American duo）（即Visa和Mastercard）的抱怨不謀而合，盡管創建「本土」替代方案的呼籲和嘗試進展甚微。

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報告指出：「雖然銀行卡為支付領域做出了巨大貢獻，但我們聽到商店、服務機構和其他商家對銀行卡方案的成本明顯不滿，部分原因可能是缺乏選擇或現有銀行卡方案的數位替代方案。」英國支付系統監管機構（PSR）正在審查銀行卡計劃收取的費用，這是Visa和Mastercard長期以來與「商家 」爭奪接受客戶支付的銀行卡費用的戰場。

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報告又稱：「無論PSR的工作結果如何，我們都相信，如果有一種可行的數位支付方式可以替代銀行卡計劃，那麼市場將會得到進一步的改善。」，補充說所謂的開放銀行，即第三方金融科技公司在獲得許可的情況下使用客戶銀行的數據來提供支付服務，可以為零售商創造一個成本更低的銀行卡計劃替代方案，「如果可以創造選擇，我們相信商家的不滿情緒將會減少。」它表示，開放銀行還可以改善目前消費者之間直接轉帳的 「笨拙」體驗。

Visa對審查結論表示歡迎，並表示英國的支付環境正處於良好狀態。「我們熱切希望與政府合作，確保英國繼續走在支付創新的前沿。」

Mastercard說，它歡迎審查對銀行卡所做貢獻的認可，並補充說，該公司不斷投資於最新、最具創新性的支付技術，包括開放銀行業務。

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責任編輯：張瑋婷